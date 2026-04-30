Robos a comercios: aseguran que los asaltos son más violentos y que "hay un intento de resistencia mayor"

La UFI N° 4 trabajó en 126 causas y detuvo a 38 personas en lo que va de año.

Con motivo de la creciente ola delictiva y criminal durante los últimos dos meses en Mar del Plata, el fiscal Fernando Berlingeri detalló cuáles son las jurisdicciones más afectadas y aseguró que "hay un intento de resistencia mayor" por parte de las víctimas, a la vez que los asaltos también se volvieron más violentos.

En principio, el representante del Ministerio Público confirmó en diálogo con Extra, la radio de 0223, que hubo un incremento en los robos a mano armada y la inseguridad en general durante marzo y abril, luego de un enero al que calificó de "tranquilo" y un febrero que "marcaba un leve ascenso", hasta alcanzar números que la ciudad "no acostumbra".

En detalle, acerca de los motivos de este preocupante crecimiento, contó que desconoce "las causas que llevan a los individuos a cometer delitos", al mismo tiempo que advirtió que "se está repitiendo la excesiva violencia en los ladrones que roban solos", cuando antes ocurría en "un grupo de dos o tres personas reduciendo a una".

Entre enero y abril se registraron 19 homicidios en Mar del Plata.

"Cuando ingresa un individuo en soledad, es un poco más violento porque tiene que marcar la cancha y expresar más violencia para someter a las víctimas. Antes, un robo en poblado y en banda era más tranquilo porque la víctima no presentaba resistencia, mientras que ahora ante la posibilidad de una resistencia de la víctima, el individuo que se presenta solo, además de ir armado, se muestra más violento", remarcó.

En paralelo, se refirió a la importancia de radicar las denuncias, lo que en demasiados casos no sucede porque las víctimas están "cansadas y resignadas, o tienen la idea de que no va a pasar nada", según el investigador. Sin embargo, a pesar de ese pensamiento de la población, destacó que mediante las denuncias consiguen conocer "el número real" y la "cantidad de delitos en cada jurisdicción" para llevar adelante "políticas de prevención".

Es que, frente la falta de denuncias, "al realizar la estadística da la impresión que en la jurisdicción de la comisaría sexta no pasa nada" porque no tienen "conocimiento del delito", conforme al responsable de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 4, quien resaltó que si todos los casos salen a la luz pueden percatarse del "grado de inseguridad" que atraviesa cada zona y "solicitar mayor número de móviles policiales o efectivos".

Fernando Berlingeri también se desmpeña en la Oficina de Determinación de Autores (ODA).

"Más allá de eso, no comparto esa idea de que con las causas no pasa nada. Permanentemente seguimos trabajando y de hecho, tenemos detenidos en robos que pasaron hace dos o tres meses. En investigaciones que parecen no avanzar, el delincuente comete otros delitos y vemos que se repite la imagen de ese individuo hasta que lo identificamos y eso nos permite solucionar otros hechos anteriores", sostuvo.

Por otro lado, consultado por la sorprendente cifra de los 19 homicidios tan solo en cuatro meses en Mar del Plata, el funcionario judicial señaló que "la violencia ya pasó a ser casi un valor cultural" y añadió que en los robos han registrado un nivel mayor de violencia en el agresor, del mismo modo que vieron "reacciones de las víctimas que en otro momento no existían".

De acuerdo al fiscal, durante un intento de asalto las víctimas "se plantean la posibilidad de resistir" y precisó que "hay un intento de resistencia mayor al que había en otras épocas", lo que adjudicó al "hartazgo" de la población por los hechos de inseguridad.

Aumentaron los casos en que las víctimas se resisten a los robos.

A pesar de que expresó que "en la comisaría segunda, primera y novena hay muchos robos a comercios", aclaró que también se debe a que "es el sector de la ciudad donde más locales hay" y subrayó que otros establecimientos "aislados" con "una sola persona atendiendo" son víctimas de "los robos al voleo".

En otro punto, referido al alto nivel de crímenes, comparó la situación actual con los años 2013 y 2014, época de la que recordó que en un turno de una semana "había tres homicidios" y es una realidad que comenzó a vivirse a partir de los últimos meses.

Además, valoró la instalación de cámaras de seguridad en comercios: "Es fundamental. El 80% de los casos que hemos resuelto es fundado en las imágenes que tenemos. No es tan importante el rostro, porque vemos la misma campera, mochila, dinámica e incluso los mismos movimientos y nos permite asociar. Si en diez hechos, hay una persona que se repite cuatro veces, eso nos permite unificar las investigaciones y en algún momento llegamos al autor", manifestó.

En última instancia, el titular de la UFI N° 4 informó que durante el año trabajaron en 126 causas y detuvieron a 38 personas, lo que evaluó como "un buen resultado", considerando que la mayoría no cometió un único delito.