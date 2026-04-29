SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Baleado

Balearon a un adolescente de 17 años: está grave

Sucedió esta tarde tras discutir con otro joven. Está internado en grave estado. 

El joven había protagonizado una discusión.

29 de Abril de 2026 15:05

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un adolescente de 17 años fue baleado este miércoles en la zona conocida como Villa Gascón y permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró minutos antes de las dos de la tarde en Coronel Suárez entre Brown y Falucho, en el barrio Coronel Dorrego.

"Tuvo una discusión con otro joven y allí recibió tres impactos de bala en el abdomen y las piernas", agregaron.

El joven fue trasladado de urgencia al Higa donde recibió las primeras curaciones y su estado es reservado.

Las actuaciones que hizo personal del Comando y de la comisaría duodécima fueron remitidas a la fiscal Constanza Mandagarán.

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar