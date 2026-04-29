Balearon a un adolescente de 17 años: está grave
Sucedió esta tarde tras discutir con otro joven. Está internado en grave estado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un adolescente de 17 años fue baleado este miércoles en la zona conocida como Villa Gascón y permanece internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró minutos antes de las dos de la tarde en Coronel Suárez entre Brown y Falucho, en el barrio Coronel Dorrego.
"Tuvo una discusión con otro joven y allí recibió tres impactos de bala en el abdomen y las piernas", agregaron.
El joven fue trasladado de urgencia al Higa donde recibió las primeras curaciones y su estado es reservado.
Las actuaciones que hizo personal del Comando y de la comisaría duodécima fueron remitidas a la fiscal Constanza Mandagarán.
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