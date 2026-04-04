Descubren a aprendices de mecheras: tienen 13 y 14 años

Dos adolescentes de 13 y 14 años que intentaron robar mercadería bajo la modalidad mechera fueron aprehendidas el viernes a la tarde en la zona comercial de calle Güemes.



Fue en un local de zona Güemes.

saturación por Semana Santa

ocho de la noche

Güemes y Alvarado

ngresaron al local y ocultaron distintos productos entre sus pertenencias

interceptadas por empleadas en la vía pública

más de 200 mil pesos.

Las jóvenes fueron aprehendidas y recuperaron la libertad en cuanto fueron retiradas por sus progenitores.

intentó darse a la fuga

quedaron a cargo de las mismas.

Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

hurto en grado de tentativa

sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

Fue en el marco de un operativo deque los efectivos llegaron minutos antes de lasal local ubicado en Inmediaciones detras el alerta que dió un empleado.Al arribar al comercio, se entrevistaron con la encargada quien manifestó que las jóvenes i. Al salir con una bolsa del propio comercio, fueron, logrando recuperar los elementos sustraídos, valuados enUna de las menores, aunque fue alcanzada a pocos metros. Minutos después se hicieron presentes los progenitores de ambas, quienesEl fiscaldispuso la formación de causa por, notificación de las menores y su posterior entrega a los padres,