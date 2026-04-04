Descubren a aprendices de mecheras: tienen 13 y 14 años
Sucedió en un bazar de calle Güemes. Se llevaban 200 mil pesos en mercadería.
4 de Abril de 2026 08:29
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos adolescentes de 13 y 14 años que intentaron robar mercadería bajo la modalidad mechera fueron aprehendidas el viernes a la tarde en la zona comercial de calle Güemes.
Fue en un local de zona Güemes.
Fue en el marco de un operativo de saturación por Semana Santa que los efectivos llegaron minutos antes de las ocho de la noche al local ubicado en Inmediaciones de Güemes y Alvarado tras el alerta que dió un empleado.
Al arribar al comercio, se entrevistaron con la encargada quien manifestó que las jóvenes ingresaron al local y ocultaron distintos productos entre sus pertenencias. Al salir con una bolsa del propio comercio, fueron interceptadas por empleadas en la vía pública, logrando recuperar los elementos sustraídos, valuados en más de 200 mil pesos.
Las jóvenes fueron aprehendidas y recuperaron la libertad en cuanto fueron retiradas por sus progenitores.
Una de las menores intentó darse a la fuga, aunque fue alcanzada a pocos metros. Minutos después se hicieron presentes los progenitores de ambas, quienes quedaron a cargo de las mismas.
El fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de causa por hurto en grado de tentativa, notificación de las menores y su posterior entrega a los padres, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.
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