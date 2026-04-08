Frustran robo en un comercio: dos mujeres detenidas mientras estaban con sus bebés

Una de las mujeres detenidas por la policía en Villa Gesell tras el intento de robo.

Una intervención oportuna del personal policial permitió evitar un hecho delictivo en la ciudad de Villa Gesell en un comercio ubicado en la zona de Circunvalación y Paseo 112 bis, donde dos mujeres fueron sorprendidas mientras intentaban retirar mercadería sin abonarla.

Cuando los efectivos acudieron al lugar, constataron que las involucradas, de 21 y 19 años, habían ocultado distintos productos entre sus pertenencias con la intención de abandonar el local sin pasar por caja.

Gracias a la rápida actuación de los uniformados, la situación fue controlada en el momento y se logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, evitando así un perjuicio económico para el comercio.

Tras el procedimiento, ambas mujeres fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Fiscalía N° 7, que avaló lo actuado y dispuso las diligencias de rigor.