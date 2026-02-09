Atrapan a un par de "mecheras" que robaron en tres locales

Dos mujeres acusadas de robar mercadería de varios locales de un shopping fueron aprehendidas el domingo a la noche por personal policial en inmediaciones del lugar.

Minutos antes de las nueve de la noche personal abocado al Operativo De Sol a Sol interceptó en inmediaciones de las calles Las Heras y Rawson a las dos mujeres de 30 y 62 años acusadas de sustraer mercadería de tres locales.

Los efectivos constataron que las sospechosas habían sido retenidas en el interior de un local de indumentaria, donde una de ellas fue observada ocultando prendas sustraídas, mientras la otra actuaba como apoyo para distraer al personal. Posteriormente, al solicitarles que exhibieran los elementos en su poder, se hallaron productos de distintos rubros, entre ellos indumentaria, accesorios y cosméticos, pertenecientes a al menos tres locales comerciales del paseo Aldrey.

Representantes de los comercios afectados reconocieron la mercadería sustraída, informando que el valor total de lo recuperado supera el millón de pesos. Asimismo, uno de los locales aportó registros fílmicos que documentan la maniobra delictiva.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por hurto, hurto reiterado y hurto en grado de tentativa y el traslado de ambas a Tribunales para prestar declaración.