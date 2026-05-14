Se cruzó a la mechera que le había robado a la mañana y la enfrentó: "Te salvaste de ir en cana"

La prenda de Mujer Bonita y productos de otras marcas, aún con la etiqueta puesta, se encontraban en su cartera.

Una reconocida comerciante de Mar del Plata sufrió en la mañana del miércoles el robo de una prenda de ropa por parte de una mechera y horas más tarde encontró a la autora caminando por el centro: la enfrentó, le pidió que devolviera los productos y recuperó más elementos que también habían sido sustraídos de otros negocios.

Según contó la propietaria del comercio, Celia Patuto, en diálogo con 0223, alrededor de las 10 recibió un llamado de la sucursal de Rivadavia y Santiago del Estero en el que la encargada le advirtió que una clienta fue al sector de suéters, pidió probarse una prenda y cuando ingresaron otras personas al negocio, utilizó la distracción para darse a la fuga sin pagar.

Aunque la ladrona escapó sin ser vista, la dueña del local no le dio demasiada importancia al asunto, más allá de solicitar mayor atención a las empleadas y lamentar la pérdida económica. Sin embargo, dos horas más tarde y sin el objetivo de encontrarla, la reconoció caminando en Rivadavia e Yrigoyen, a tan solo cuatro cuadras.

"La reconocí porque llevaba una matera de Aldosivi y le vi la vestimenta. Ingresó a otro local, le hice seña a la vendedora acerca de que me había robado y ella fue derecho al fondo para manotear algo más. Me quedé en la cuadra, esperé a que saliera y la seguí hasta la esquina de Mitre, donde la increpé", relató sobre el casual encuentro con la delincuente.

Con la acusada de espaldas, recordó que le dijo: "Perdón, señora. Usted hoy fue a mi local y me robó un suéter, quiero que me lo entregue. Sé que lo tiene en el bolso". Y dicho y hecho, tanto la prenda de Mujer Bonita como productos de otras marcas, aún con la etiqueta puesta, se encontraban en su cartera. "Ojo de loca, no se equivoca", lanzó irónicamente.

En paralelo, la víctima precisó que en realidad no fue a buscarla, sino que únicamente alertó a comerciantes por la presencia de la mechera en la zona en un grupo de WhatsApp, y dio detalles de lo que pasó por su cabeza segundos previos de la acción: "Dudé en increparla porque es un suéter, pero no puedo normalizar esto. Las chicas estaban súper asustadas y aunque un suéter no cambia mi economía, uno no puede naturalizar los robos", contempló.

La situación fue grabada por una de las empleadas de Patuto y se observa el ida y vuelta completo hasta conseguir que le diera los elementos sustraídos. Una vez que hizo justicia, le remarcó: "Te salvaste de ir en cana".

Más allá de este episodio, la comerciante de extensa trayectoria consideró que en realidad existe "un problema más profundo" porque estas situaciones ocurren a diario, con gente que "rompe vidrieras, palanquea las puertas y roba", a la vez que aseguró que es la primera vez que "no hay policías en las calles, como hubo toda la vida".

"Antes ibas a la peatonal y encontrabas un policía, pero hoy no están. Todos los paseos comerciales, no solo el centro, están manejados por los trapitos", denunció la mujer, que en última instancia aclaró que su intención no era escrachar a la ladrona y exigió "gestión en políticas públicas para la seguridad de Mar del Plata".