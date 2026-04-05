Vecinos cortaron la ruta 2 y exigieron medidas viales "para que no muera más gente"

El jueves por la noche murió un hombre de 52 años que fue embestido por dos vehículos y los casos son preocupantes.

Luego de la tragedia en la ruta 2, donde un hombre murió al ser chocado y arrastrado por un vehículo que se dio a la fuga, vecinos del barrio 2 de Abril y la zona de Estación Camet en su totalidad cortaron este domingo por la tarde al acceso a Mar del Plata y exigieron medidas urgentes para evitar nuevos accidentes.

Con carteles que le pedían a Aubasa que se hiciera responsable de la situación y otros que insistían en una máxima de 50 kilómetros por hora (km/h), cientos de frentistas inhabilitaron a partir de las 16:30 la circulación de la autovía 2 a la altura del kilómetro 396 para visibilizar su reclamo e insistir en la instalación de luminarias, reductores de velocidad, cámaras de seguridad y semáforos.

La última víctima fue identificada como Diego Laborde, de 52 años, quien habría sido impactado por una camioneta en la noche del jueves y quedó tendido sobre el asfalto. Momentos después, un segundo vehículo -que sería una Sedan gris- lo arrolló nuevamente y se dio a la fuga.

Según le comentó uno de los organizadores de la protesta a 0223, no recibieron "ninguna solución" del departamento de transporte provincial a pesar de los "expedientes, notas y cortes" que han llevado adelante, y por ese motivo decidieron volver a hacerse oír.

"Hace dos días atropellaron a un muchacho y lo dejaron tirado hecho pelota en la ruta. Anteriormente a eso, una moto atropelló a un nene también en el barrio y una nena que salió de jugar de la villa de Deportivo Norte la embistieron en el cruce con el puente de Camet. Son muchas muertes y pedimos reductores de velocidad, cámaras de fiscalización, semáforos y máxima de 60 km/h cuando pasás por la zona urbana de los barrios", precisó.

En el mismo sentido, el vecino remarcó que el pedido involucra a "once barrios", conformados por "20.000 personas", quienes "no cuentan con absolutamente nada", y puso como ejemplo otras zonas que son atravesadas por la autovía 2. "Cuando pasás por Lezama o Coronel Vidal, tienen los carteles de la velocidad y cámaras, ¿por qué nosotros no?", cuestionó.

La protesta se realizó este domingo a la tarde a la altura del kilómetro 395,5.

A su vez, desbordado de indignación, el frentista reprochó que "en esos lugares no muere nadie", mientras que "acá muere gente y mueren chicos, y hay choques cada dos por tres, cada tres o cuatro días". Y también advirtió que se vuelve imposible atravesar la ruta porque "pasan a 100 km/h", sea "en el auto o caminando".

"Ese es el reclamo y Aubasa sabe que tiene que hacer este trabajo. Hay un ente controlador de las concesiones que no existe, nadie controla nada. De parte de la gobernación, no tenemos absolutamente nada. Le pedidmos a nuestro intendente, a concejales y a los senadores nacionales y provinciales que hagan algo y nos den una solución para que no muera más gente", sentenció.