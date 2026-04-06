Atención conductores: si no hacés este trámite desde hoy, no podés circular en abril en Mar del Plata

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) inicia abril con cambios fundamentales que alivian el bolsillo de miles de conductores en la provincia de Buenos Aires. La principal novedad para este 2026 es la extensión de la vigencia de la oblea para vehículos particulares y motos nuevas. Aquellos rodados que tengan entre cuatro y siete años de antigüedad ahora contarán con una validez de dos años en su verificación. Esta medida busca reducir la congestión en las plantas verificadoras y premiar el buen mantenimiento de las unidades con poco rodaje.

Sin embargo, el beneficio de la oblea bianual tiene un límite estricto vinculado al kilometraje acumulado del vehículo. Para acceder a este plazo extendido, el automóvil no debe haber superado la barrera de los 84.000 kilómetros totales de uso. En caso de exceder esa cifra o tener más de siete años de antigüedad, la revisión técnica seguirá siendo una cita obligatoria cada 12 meses. Es vital que los usuarios revisen su odómetro antes de sacar el turno para conocer qué tipo de oblea les corresponde.

La vigencia de la oblea puede llegar hasta 2027.

Cuáles son las diferencias entre las normas en CABA y en la provincia de Buenos Aires

Es importante no confundir las normativas vigentes entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia. Mientras que en territorio porteño la obligación comienza al cuarto año, en la jurisdicción con capital en La Plata el control es más prematuro y exigente. En zona bonaerense, los vehículos deben realizar su primera inspección apenas cumplen los dos años de antigüedad o los 60.000 kilómetros. Estar atento a estas diferencias territoriales resulta clave para evitar multas costosas y la retención inmediata de la licencia.

Además de las cuestiones técnicas, los conductores deben afrontar los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde el inicio de este mes. El costo del trámite se actualizó según la política de transporte vigente, priorizando la seguridad vial ante el incremento del flujo vehicular esperado. Se recomienda verificar el estado de luces, frenos y neumáticos de manera previa para asegurar la aprobación en el primer intento.