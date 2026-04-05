Susto en el Parque de la Costa: se rompió la montaña rusa y las personas quedaron colgadas durante 20 minutos

Un momento de tensión se vivió el pasado viernes 3 de abril en el Parque de la Costa, donde una montaña rusa sufrió un desperfecto y dejó a varios pasajeros varados en altura.

El episodio fue registrado por un usuario que se encontraba en el lugar y aseguró que la cadena del mecanismo “se soltó” y se rompió “enfrente de sus ojos”, lo que generó preocupación entre quienes presenciaban la escena.

De acuerdo a los testimonios difundidos, las personas que estaban a bordo de la atracción permanecieron cerca de 20 minutos detenidas en lo alto del recorrido, sin poder descender, hasta que finalmente fueron asistidas.

Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales y reflejan la incertidumbre y el nerviosismo de quienes aguardaban la resolución del inconveniente.

Por el momento, no se reportaron heridos, aunque el episodio generó alarma entre los visitantes del parque, en una de las jornadas de mayor concurrencia por el fin de semana largo de Semana Santa.