Telekino: un apostador acertó los 15 números y se llevó $917 millones en el sorteo de este domingo 5 de abril

El sorteo del Telekino número 2422 de este domingo 5 de abril puso en juego un pozo de más de 950 millones de pesos más una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro para dos personas y un auto 0km buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

El pasado 1 de marzo hubo un afortunado ganador de la provincia de San Luis que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $347.903.528 más un auto 0km y una casa estilo americana.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 917 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro para dos personas y un auto 0km.

Los números que salieron fueron: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 25. En este sorteo hubo un ganador con los 15 aciertos que se llevó los $917.083.225. El afortunado apostador hizo la jugada en una agencia de la provincia de Jujuy. Con 14 aciertos hubo 19 ganadores y cada uno se lleva $547.114.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 126.680 (Santiago del Estero), 156.460 (Corrientes), 339.043 (Buenos Aires), 609.532 (Buenos Aires) y 762.765 (Buenos Aires). Cada uno se lleva un premio de 2.000.000 pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 3 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 01 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 19 ganadores y cada uno se lleva $202.635.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $1.700 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.