Alerta mundial: Enzo Fernández se plantó y ya tomó la decisión con respecto a su futuro

El mediocampista argentino atraviesa un momento tenso en Inglaterra y su continuidad en los Blues está en duda.

La relación entre Enzo Fernández y el Chelsea atraviesa su punto más delicado desde su llegada a la Premier League. Todo se desencadenó a partir de un castigo que recibió el campeón del mundo por una declaración que no cayó bien puertas adentro.

El conflicto surgió luego de que el ex River Plate comentara que le gustaría vivir en Madrid por su similitud con Buenos Aires. Estas palabras no fueron bien recibidas por el entrenador Liam Rosenior, quien consideró que el volante “cruzó la raya” y decidió apartarlo del plantel en el duelo de FA Cup frente al Port Vale. El argentino como respuesta acudió al estadio para apoyar a sus compañeros y estuvo sentado en la platea.

La situación no se quedaría ahí. Según trascendió en Inglaterra, Rosenior también evalúa dejarlo fuera del equipo en el choque clave ante el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, en un partido determinante para las aspiraciones del Chelsea de meterse en la próxima Champions League; pese a que los jugadores del plantel le pidieron al DT que le levante la sanción debido a la importancia del argentino en un partido como el mencionado.

En medio de este contexto, el diario The Sun reveló que Enzo Fernández estaría decidido a pedir el "transfer request" en el próximo mercado de pases. Incluso, desde España, el programa El Chiringuito deslizó que su destino podría estar vinculado al Real Madrid.

Si bien el mediocampista nunca mencionó explícitamente al club merengue, en Europa aseguran que sería su destino ideal en caso de dejar Inglaterra, justo cuando en la Casa Blanca buscan reforzar el mediocampo con una figura de jerarquía.

El gran obstáculo será económico: Enzo Fernández tiene contrato con el Chelsea hasta 2032 y el club pretende recuperar los más de 120 millones de euros que pagó al Benfica tras su explosión en el Mundial de Qatar 2022. Una novela que recién empieza y que puede sacudir fuerte al mercado europeo.