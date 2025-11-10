"Valu" Cervantes reveló los motivos de su renuncia a MasterChef

Tras un inicio prometedor de Valentina Cervantes en el certamen de cocina que reúne a un puñado de las celebridades más importantes del país, Ángel de Brito reveló en el siempre confiable ciclo de LAM (América TV) que la influencer abandonó el reality para regresar a Inglaterra, donde convive junto a Enzo Fernández y sus hijos, Olivia y Benjamín.

Si bien era una de las concursantes más destacadas de MasterChef Celebrity (Telefe), su participación se vio interrumpida de manera sorpresiva —o por lo menos así lo fue para los televidentes—. Según destacó la protagonista, su renuncia responde a motivos familiares y para estar cerca de su hija, que está escolarizada en Londres.

"Ante todo, soy mamá", reconoció "Valu" Cervantes en su visita en A la Barbarossa. Dicha afirmación parece despejar las dudas sobre los rumores que circularon en las últimas horas, los cuales apuntaban a un polémico pedido del futbolista para que regrese porque no soportaba el distanciamiento.

Valentina abrazada a sus dos pequeños.

Según De Brito, desde la producción del programa habían confirmado: "Le pidió que se vuelva, que no aguanta más y que se tome el avión, y ella accedió". No obstante, lo cierto es que la esposa del campeón del mundo se encargó de despejar todo tipo de chisme y alegó las razones por las que decidió dar un paso al costado.

“¿Es verdad que es verdad que te vas?“, le preguntaron las integrantes del programa conducido por Georgina Barbarossa. “Sí, es verdad que me voy. Me voy porque mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada ya en Inglaterra y ahora justo agarré un poco de vacaciones, pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola. Mis hijos son nenes que no están acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo nadie con cama dentro”, explicó.

En este sentido, la modelo contó que no tiene a alguien en quien confiar el cuidado de sus hijos, y que son únicamente su familia y Enzo quienes contribuyen en la crianza de Olivia y Benjamín. “La llevo yo al colegio, la baño y ese tiempo Enzo tiene una agenda muy ocupada. Él capaz concentra, tiene partidos y esos dos, tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera”, justificó.

“Enzo me extraña, a los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también lo extrañan al papá. Y yo, ante todo, siempre digo, soy mamá”, cerró.