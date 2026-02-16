Enzo Fernández rompió el silencio y reveló donde jugará la próxima temporada

El presente de Enzo Fernández atraviesa uno de los puntos más altos de su carrera. Con apenas 25 años, el volante de la Selección Argentina se consolidó como pieza clave en Chelsea, donde no solo se ganó un lugar indiscutido en el once titular, sino que también asumió un rol de liderazgo dentro de un plantel repleto de figuras. Su crecimiento futbolístico en la Premier League lo posiciona entre los mediocampistas más completos del campeonato.

En las últimas semanas, los rumores que lo vinculaban con el Real Madrid comenzaron a tomar fuerza en Europa. Sin embargo, el propio Enzo salió a ponerle fin a las especulaciones con declaraciones claras y directas. El ex jugador de River aseguró en The Telegraph que se siente cómodo en Londres y que su presente y futuro inmediato están ligados al conjunto blue. “Fue de menor a mayor, me siento cada día mejor y estar en este presente me pone muy contento”, afirmó el mediocampista.

El argentino no solo destacó su evolución personal, sino también su ambición colectiva. “Quiero seguir ganando cosas con el club, porque es lo que demanda esta camiseta. Estoy muy conectado con el club y espero ganar muchísimos títulos acá”, expresó, dejando en evidencia su compromiso con el proyecto deportivo del Chelsea, que busca volver a pelear en lo más alto del fútbol europeo.

Su nivel superlativo no pasó desapercibido en Inglaterra. Incluso recibió elogios públicos de Jamie Carragher, histórica figura del fútbol inglés, quien lo ubicó entre los mejores jugadores del torneo. Lejos de agrandarse, Enzo respondió con humildad: “Agradezco públicamente lo que dijo de mi persona. De una leyenda como él, estoy muy agradecido”.

Finalmente, Fernández dejó un mensaje que despeja cualquier duda sobre su compromiso: “Doy mi 100% todos los días, en cada partido y entrenamiento. Disfruto defender al Chelsea y quiero devolverles la confianza en la cancha”. Así, mientras el mercado de pases europeo empieza a agitarse, Enzo Fernández eligió hablar claro y ratificar que su historia, por ahora, seguirá escribiéndose en Stamford Bridge.