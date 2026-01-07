Florentino Pérez mira a la Scaloneta: Real Madrid sueña con sumar tres argentinos tras el Mundial 2026

Según informó el Diario AS, Real Madrid ya piensa en el escenario post Mundial 2026 y Florentino Pérez tiene un deseo claro: sumar tres futbolistas argentinos más a su plantel. La dirigencia blanca observa con atención el crecimiento de la camada campeona del mundo y analiza nombres que encajan en la idea de jerarquía, liderazgo y proyección que históricamente buscó el club en el mercado.

El caso más avanzado es el de Nico Paz, una historia que en Valdebebas conocen de memoria. El mediapunta de 21 años, surgido de la cantera merengue, se consolidó en el Como de la Serie A y logró ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni dentro de la Selección Argentina. Su evolución aceleró los tiempos y el Real Madrid hará uso de la cláusula de recompra, que le permitirá repatriarlo por apenas 9 millones de euros, una cifra considerada irrisoria para el potencial que muestra.

Pero el Diario AS fue más allá y reveló otros dos objetivos de peso en la Albiceleste. Se trata de Enzo Fernández, actualmente en el Chelsea, y Alexis Mac Allister, figura del Liverpool. Ambos fueron piezas clave en el Mundial de Qatar 2022 y representan el perfil de mediocampista moderno que el Real Madrid necesita para el recambio generacional.

La búsqueda tiene una explicación futbolística muy concreta: el club aún no encontró reemplazos definitivos para Toni Kroos y Luka Modric, dos leyendas que marcaron una era en el mediocampo blanco. En ese contexto, Enzo aporta dinámica, personalidad y liderazgo, mientras que Mac Allister ofrece inteligencia táctica, equilibrio y llegada al área, cualidades muy valoradas en LaLiga.

Sin embargo, la operación no es sencilla. Desde España aclaran que, por ahora, los nombres de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister forman parte de una lista de deseos más que de una decisión tomada. El principal obstáculo es económico: ambos jugadores tienen contratos largos y un valor de mercado elevado, lo que implicaría un desembolso millonario si se intentara concretar sus fichajes en una misma ventana.

Aun así, en el Real Madrid nadie descarta escenarios a mediano plazo. Con el Mundial 2026 como punto de inflexión, Florentino Pérez vuelve a mirar hacia Argentina, un país que históricamente le dio grandes alegrías al club. Y aunque hoy sea solo un sueño, en el Bernabéu saben que, cuando el presidente se obsesiona con una idea, tarde o temprano puede transformarse en realidad.