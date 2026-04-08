¿Sale el sol?: el clima se apiada de Mar del Plata y regresa el buen tiempo

Se viene un fin de semana espectacular para tratarse de mediados de abril.

Luego de días fríos de lluvias y fuertes ráfagas del sudeste en los que Mar del Plata se tiñó de gris, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó condiciones agradables a partir de este jueves.

De acuerdo al organismo, la jornada culminará con 15°, viento del sur a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) y sin precipitaciones, aunque en la madrugada se esperan lloviznas y una temperatura de 13°.

Anunciaron máximas de hasta 24° para este fin de semana.

Sin embargo, el tiempo mejorará desde la mañana, cuando prevén que el cielo esté parcialmente nublado, el termómetro alcance los 15° y el viento del sur corra suave (7-12 km/h).

En la continuidad del día, por la tarde, la máxima alcanzará los 20° y el viento cambiará al noreste y soplará a una velocidad que oscilará entre los 23 y 31 km/h, mientras el cielo no tendrá variaciones. Y en tanto a la noche, el mercurio descenderá hasta los 12° y habrá una brisa leve del norte.

Todavía mejores condiciones estiman para las jornadas próximas: máximas de 22°, 24° y otra vez 22° pronosticaron para el viernes, sábado y domingo, respectivamente.