¿Sale el sol?: el clima se apiada de Mar del Plata y regresa el buen tiempo
Antes de una mejoría, se prevén lloviznas durante la madrugada del jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de días fríos de lluvias y fuertes ráfagas del sudeste en los que Mar del Plata se tiñó de gris, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó condiciones agradables a partir de este jueves.
De acuerdo al organismo, la jornada culminará con 15°, viento del sur a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) y sin precipitaciones, aunque en la madrugada se esperan lloviznas y una temperatura de 13°.
Sin embargo, el tiempo mejorará desde la mañana, cuando prevén que el cielo esté parcialmente nublado, el termómetro alcance los 15° y el viento del sur corra suave (7-12 km/h).
En la continuidad del día, por la tarde, la máxima alcanzará los 20° y el viento cambiará al noreste y soplará a una velocidad que oscilará entre los 23 y 31 km/h, mientras el cielo no tendrá variaciones. Y en tanto a la noche, el mercurio descenderá hasta los 12° y habrá una brisa leve del norte.
Todavía mejores condiciones estiman para las jornadas próximas: máximas de 22°, 24° y otra vez 22° pronosticaron para el viernes, sábado y domingo, respectivamente.
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