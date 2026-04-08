Un patrullero de Mar del Plata y un móvil judicial chocaron en una ruta bonaerense

Se registró esta mañana un grave accidente vehicular en la ruta provincial 58 entre una camioneta Ford Ranger perteneciente al Poder Judicial de Esteban Echeverría y un móvil policial de la Fuerza de Buenos Aires (FBA) con base en Mar del Plata. Ocurrió a la altura del barrio privado Fincas Golf, en jurisdicción de Presidente Perón.

Según el reporte oficial, el vehículo judicial se dirigía hacia La Plata cuando, por causas que se intentan establecer, colisionó con la unidad policial en el mencionado lugar. Al arribo de los refuerzos de la Comisaría Segunda de Guernica, se constató que los ocupantes ya habían sido derivados para recibir atención médica inmediata.

Uno de los heridos es de Monte Grande, mientras que los restantes de Tandil y Necochea.

Entre los heridos se encuentran el teniente Germán Ezequiel Barrios (35), numerario de la Comisaría Primera de Monte Grande, y el comisario David Andrés Isern (45) y el oficial Franco Nicolás Laffargue, ambos pertenecientes a la división de Mar del Plata.

Mientras que Barrios sufrió una fractura de tobillo en su pierna izquierda, Isern presentó una fractura en el dedo meñique derecho y Laffargue resultó con politraumatismos en la cabeza, el pecho y un brazo.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Descentralizada de San Vicente, que coordinará las pericias para determinar las responsabilidades del choque. Afortunadamente, pese a la magnitud del impacto y las lesiones, todos los involucrados se encuentran estables y fuera de peligro.