Atropelló a motociclista con un auto que no era suyo y deberá pagar casi 30 millones de pesos

La mujer que manejaba, el dueño del auto y la compañía de seguros deberán pagarle casi 30 millones de pesos a la motociclista que fue atropellada en diciembre de 2019 en la intersección de las calles Belgrano y Armenia luego de que la Justicia hiciera lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada en diciembre de 2022.

La tarde del hecho C.B.S. circulaba con su moto Zanella 150 por la calle Belgrano cuando fue impactada en su lateral izquierdo por el Citroen C3 que conducía C.C.A. La víctima sufrió la fractura de muñeca derecha, fractura de pilón tibial izquierdo, traumatismos y excoriaciones varias, que demandaron varias intervenciones quirúrgicas y una prolongada rehabilitación.

Se demandó a la conductora, el dueño y la aseguradora.

Si bien la responsabilidad se atribuye principalmente a la automovilista por violar la prioridad de paso, circular a exceso de velocidad y perder el control del vehículo, la demanda también alcanzó al dueño del rodado y la compañía aseguradora.

En el expediente que tuvo trámite en el Juzgado Civil y Comercial N°2 se declaró rebelde a la conductora del auto, el propietario perdió el derecho a contestar la demanda, mientas que la aseguradora contestó la demanda, negó la responsabilidad y objetó los montos solicitados por la damnificada.

La víctima fue trasladada para su atención.

Tras sostener la jurisprudencia que marca la prioridad de paso de quien viene por la derecha, analizar la pericia técnica y la prueba documental que corroboraron los daños y la pérdida de valor del vehículo, se reconoció la responsabilidad de las tres partes y se determinó la procedencia de todos los rubros indemnizatorios: reparación del vehículo, pérdida de valor, daño moral, psicológico, y daño a la persona, con actualización y aplicación de intereses.

La Jueza Nancy Bessone hizo lugar a la demanda presentada y los condenó a pagar –por la suma de todos los rubros- la suma de $ 29.617.585,68 más intereses dentro del término de diez días que la misma quede firme.