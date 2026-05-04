"Me gatillaron dos veces en la boca": le robaron la moto, se quisieron meter en su casa y se salvó de milagro
Las cámaras de seguridad del barrio captaron la fuga de los motochorros. La víctima regresaba del hospital con su pareja.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La inseguridad en Mar del Plata dejó una nueva historia en el tendal de delincuencia que atemoriza a los vecinos. Violento, brutal y peligroso fue al asalto que sufrió un joven cuando regresaba a su casa. Venía del médico junto a su pareja.
"Volvimos a las 7.40 de la salita de salud, tuvimos que ir temprano por los turnos. En ese momento, me agarraron en la puerta de mi casa, me apuntaron con un arma y me empezaron a pegar", comenzó su relato el damnificado, en diálogo con 0223. Dos motochorros lo esperaron en la esquina y se desató el horror. Por suerte, la mujer ya había ingresado a su hogar.
Sin embargo, la víctima se resistió y todo escaló a una golpiza desmedida. Los motochorros le pegaron culatazos y parecían decididos a matarlo. "Cuando me resistí, me gatillaron dos veces en la boca. No salió el disparo y comenzaron con los golpes. Me volaron un diente y cortaron el labio con los culatazos", contó Hugo Benjamín.
El hecho ocurrió el pasado jueves y la fuga de los ladrones quedó registrada en las cámaras de seguridad de un vecino. Antes, el altercado tuvo un segundo episodio. Los malvivientes intentaron ingresar a la casa, Hugo continuó defendiéndose y ahora también a su pareja. Les tuvo que tirar la moto encima para que se vayan.
Este nuevo capítulo de la inseguridad preocupa a todos los residentes de La Herradura. "El barrio es tierra de nadie", manifestaron los vecinos alertados por los casos que se repiten.
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