"Me gatillaron dos veces en la boca": le robaron la moto, se quisieron meter en su casa y se salvó de milagro

La inseguridad en Mar del Plata dejó una nueva historia en el tendal de delincuencia que atemoriza a los vecinos. Violento, brutal y peligroso fue al asalto que sufrió un joven cuando regresaba a su casa. Venía del médico junto a su pareja.

"Volvimos a las 7.40 de la salita de salud, tuvimos que ir temprano por los turnos. En ese momento, me agarraron en la puerta de mi casa, me apuntaron con un arma y me empezaron a pegar", comenzó su relato el damnificado, en diálogo con 0223. Dos motochorros lo esperaron en la esquina y se desató el horror. Por suerte, la mujer ya había ingresado a su hogar.

La golpiza hirió a Hugo Benjamín.

Recibió culatazos al resistirse.

Sin embargo, la víctima se resistió y todo escaló a una golpiza desmedida. Los motochorros le pegaron culatazos y parecían decididos a matarlo. "Cuando me resistí, me gatillaron dos veces en la boca. No salió el disparo y comenzaron con los golpes. Me volaron un diente y cortaron el labio con los culatazos", contó Hugo Benjamín.

El hecho ocurrió el pasado jueves y la fuga de los ladrones quedó registrada en las cámaras de seguridad de un vecino. Antes, el altercado tuvo un segundo episodio. Los malvivientes intentaron ingresar a la casa, Hugo continuó defendiéndose y ahora también a su pareja. Les tuvo que tirar la moto encima para que se vayan.

Este nuevo capítulo de la inseguridad preocupa a todos los residentes de La Herradura. "El barrio es tierra de nadie", manifestaron los vecinos alertados por los casos que se repiten.