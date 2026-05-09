Entraron a robar, se encerró en la pieza y llamó a la policía

Al arribar, los uniformados observaron a un sujeto con el rostro cubierto, guantes y vestimenta oscura que se dio a la fuga por los techos de viviendas linderas.

Ruidos en los techos, rejas, ventanas violentadas y dos personas en el interior de la casa. Ese era el panorama que vivió una joven de 21 años que se encerró en una habitación del barrio San José para llamar al 911 y pedir ayuda.

Apenas habían pasado unos minutos después de las ocho de la mañana cuando los sujetos ingresaron a una vivienda en Rodríguez Peña al 3300 y la ocupante de la casa pudo llamar a la Central de Emergencias.

Al arribar, los uniformados observaron a un sujeto con el rostro cubierto, guantes y vestimenta oscura que se dio a la fuga por los techos de viviendas linderas. Minutos después personal de apoyo localizó en inmediaciones de calle General Roca entre España y 20 de Septiembre a un hombre de 30 años que coincidía con las características aportadas. “El sospechoso presentaba signos de agitación, barro en sus prendas y manos, y llevaba consigo guantes, una bufanda y una gorra negra”, informaron autoridades policiales.

En la inspección del lugar, personal policial constató daños en rejas y ventanas, además de un importante desorden en el interior. Los damnificados informaron el faltante de auriculares inalámbricos, relojes y una suma no precisada de dinero en efectivo y en el lugar secuestraron herramientas presuntamente utilizadas para el ingreso, entre ellas una barreta y un criquet.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda, la fiscal de Flagrancia Ana Caro dispuso la aprehensión del imputado por el delito de robo agravado doblemente por escalamiento y efracción y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.