Anotá: domingo en Wallace con ladies night y música en vivo

La ya tradicional Ladies Night tendrá nuevamente su beneficio especial.

Wallace vuelve a ofrecer una noche ideal para cerrar el fin de semana con propuestas pensadas para disfrutar entre amigos, buena música en vivo y las clásicas promos que ya son un sello del lugar.

La ya tradicional Ladies Night tendrá nuevamente su beneficio especial: en mesas de mujeres, la pizza es sin cargo, una opción que invita a compartir y pasar un gran momento.

Además, habrá happy hour de 21:30 a 0, y un menú especial de pizza y bebida pensado para quienes quieran festejar su cumpleaños en un ambiente relajado y divertido.

La música en vivo será protagonista de la noche con la presentación de Maxi Ochoa, quien pondrá ritmo a la jornada con un show ideal para cantar, bailar y acompañar la propuesta de Wallace.

La cita será el próximo domingo 12 de abril en Alberti 2933.