Anotá: domingo en Wallace con ladies night y música en vivo
Las clásicas promos que vas a encontrar en un solo lugar te esperan el próximo domingo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Wallace vuelve a ofrecer una noche ideal para cerrar el fin de semana con propuestas pensadas para disfrutar entre amigos, buena música en vivo y las clásicas promos que ya son un sello del lugar.
La ya tradicional Ladies Night tendrá nuevamente su beneficio especial: en mesas de mujeres, la pizza es sin cargo, una opción que invita a compartir y pasar un gran momento.
Además, habrá happy hour de 21:30 a 0, y un menú especial de pizza y bebida pensado para quienes quieran festejar su cumpleaños en un ambiente relajado y divertido.
La música en vivo será protagonista de la noche con la presentación de Maxi Ochoa, quien pondrá ritmo a la jornada con un show ideal para cantar, bailar y acompañar la propuesta de Wallace.
La cita será el próximo domingo 12 de abril en Alberti 2933.
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