El plan ideal para cerrar el finde: pizzas sin cargo para ellas, con happy hour y música en vivo

Este domingo, Wallace invita a cerrar el fin de semana con su clásica Lady’s Night: cómo es la exclusiva propuesta.
Este domingo, Wallace (Alberti 2933) invita a cerrar el fin de semana con su clásica Lady’s Night, una propuesta pensada para disfrutar entre amigas con promociones especiales y música en vivo.
En mesas integradas por mujeres, la pizza es sin cargo, generando el clima ideal para compartir una salida distinta. Además, el bar ofrece happy hour de 21:30 a 0, sumando más motivos para brindar y disfrutar de la noche.
Quienes estén celebrando su cumpleaños también tendrán su espacio: Wallace propone un menú especial de pizza y bebida pensado para festejar con amigos.
Como broche musical de la noche, Tano Vera en Banda se presenta en vivo con un repertorio ideal para cantar, bailar y ponerle ritmo a una jornada que combina buena música, promos y un ambiente festivo.
