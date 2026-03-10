SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Wallace

El plan ideal para cerrar el finde: pizzas sin cargo para ellas, con happy hour y música en vivo

Este domingo, Wallace invita a cerrar el fin de semana con su clásica Lady’s Night: cómo es la exclusiva propuesta.

Se viene una nueva Lady’s Night en Wallace, Alberti 2933.

10 de Marzo de 2026 13:29

Por Redacción 0223

PARA 0223

Este domingo, Wallace (Alberti 2933) invita a cerrar el fin de semana con su clásica Lady’s Night, una propuesta pensada para disfrutar entre amigas con promociones especiales y música en vivo.

En mesas integradas por mujeres, la pizza es sin cargo, generando el clima ideal para compartir una salida distinta. Además, el bar ofrece happy hour de 21:30 a 0, sumando más motivos para brindar y disfrutar de la noche.

Quienes estén celebrando su cumpleaños también tendrán su espacio: Wallace propone un menú especial de pizza y bebida pensado para festejar con amigos.

Como broche musical de la noche, Tano Vera en Banda se presenta en vivo con un repertorio ideal para cantar, bailar y ponerle ritmo a una jornada que combina buena música, promos y un ambiente festivo.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar