Lady´s Night con música en vivo en Wallace para cerrar el fin de semana
La cita es este domingo en el espacio de Alberti 2933.
Por Redacción 0223
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Este domingo, Wallace invita a cerrar el fin de semana con su clásica Lady’s Night, una propuesta pensada para disfrutar entre amigas con promociones especiales y música en vivo.
En mesas integradas por mujeres, la pizza es sin cargo, generando el clima ideal para compartir una salida distinta. Además, el bar ofrece happy hour de 21:30 a 0, sumando más motivos para brindar y disfrutar de la noche.
Quienes estén celebrando su cumpleaños también tendrán su espacio: Wallace propone un menú especial de pizza y bebida pensado para festejar con amigos.
Como broche musical de la noche, Plan Dental se presenta en vivo con un repertorio ideal para cantar, bailar y ponerle ritmo a una jornada que combina buena música, promos y un ambiente festivo.
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