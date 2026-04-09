Visita internacional: Public Image Ltd llega a Mar del Plata con su gira “This Is Not the Last Tour”

La legendaria banda Public Image Ltd (PiL) llegará a Mar del Plata en el marco de su gira “This Is Not the Last Tour”, con un show que promete intensidad, historia y vigencia. La cita será el próximo 12 de abril a las 21 en la Ciudad Cultural Brewhouse Puerto.

Liderada por John Lydon, figura clave del punk tras su paso por Sex Pistols, la banda supo construir desde fines de los años 70 un camino propio dentro del post-punk, combinando géneros como el rock, el dub, el pop, el dance y el folk en un sonido distintivo que influyó a generaciones enteras.

Desde su debut con First Issue en 1978 hasta su más reciente trabajo, End of World (2023), PiL se mantuvo como una propuesta innovadora, siempre desafiando los límites musicales y estéticos. Con cinco singles y cinco discos en el Top 20 del Reino Unido, su legado continúa vigente y en constante evolución.

En esta nueva etapa, la banda se presenta con la potencia escénica de Lydon y la incorporación del baterista Mark Roberts, en un formato que refuerza su energía en vivo y su impronta experimental.

El show en Mar del Plata será una oportunidad única para ver de cerca a una de las bandas más influyentes del post-punk mundial, en una noche que promete una descarga de actitud, intensidad y canciones que siguen marcando el rumbo de la música contemporánea.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma cultutickets.com.