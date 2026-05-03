Emocionante: Arjona le cumplió el sueño a una marplatense "de las cuatro décadas"

Durante una de sus primeras funciones de su tour "Lo que el Seco no dijo", como de costumbre Ricardo Arjona le cumplió el sueño a una de sus "señoras de las cuatro décadas" al subirla al escenario y la hizo emocionar.

La afortunada, quien le aseguró que había esperado ese momento por 30 años cuando cuchicheaban frente a miles de personas, es marplatense y viajó desde la ciudad para conocer a su ídolo.

Luego de presentarla, el cantante guatemalteco la abrazó, intercambiaron palabras en el oído y se sentaron de cara al público. "Mi amiga viene en viaje desde Mar del Plata, muy bien", comentó.

"Para ella, que me está abrazando y haciendo masajitos en la espalda, y para todas las señoras de cuatro décadas que andan por ahí", dijo antes de cantar un fragmento de su célebre canción que en 2026 cumple 20 años desde su lanzamiento.

Luego, con el saxofón sonando de fondo, le acarició el pelo y se fundieron en un sentido abrazo que la marplatense jamás olvidará.

Arjona marcó un hito al agotar 14 funciones en el Movistar Arena.

Este nuevo tour significó el regreso del cantautor a Buenos Aires después de dos años y medio, tras haber atravesado una compleja etapa personal y médica. Finalizada la gira "Blanco y Negro" en diciembre de 2023, el dolor físico lo llevó a redactar una carta de despedida y a someterse a dos cirugías de columna, que incluyeron la colocación de placas y tornillos y desencadenaron complicaciones respiratorias.

Luego de una rehabilitación donde el proceso creativo se reactivó, Arjona volvió a subirse a los escenarios con la gira "Lo que el Seco no dijo" y agotó 14 funciones en el Movistar Arena, retomando el vínculo con sus fans argentinos.