Día de la Armada Argentina: realizan un concierto de gala gratuito y reúnen alimentos no perecederos

La Banda de Música del Comando del Área Naval Atlántica brindará una función especial para recordar el Día de la Armada Argentina, en conmemoración del 212° aniversario de la victoria de la Escuadra al mando del Almirante Guillermo Brown en el Combate Naval de Montevideo, el 17 de mayo de 1814.

La presentación se realizará el próximo martes a las 21 en el Teatro Colón y la invitación es abierta al público para participar de la jornada cultural en el emblemático teatro marplatense.

Bajo la dirección de sus maestros, el concierto de gala rendirá homenaje a la historia naval de la Patria con una selección de obras, tanto clásicas como contemporáneas, además de música popular. A su vez, estas actividades institucionales tienen la intención de estrechar vínculos con la comunidad y celebrar el hito histórico naval.

El evento será de acceso libre y gratuito para toda la comunidad, y los asistentes pueden colaborar con alimentos no perecederos que serán donados a Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya de Mar del Plata.