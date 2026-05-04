El feat menos pensado: un cuartetero en el show de Arjona

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 0223com @0223com se encuentra en Buenos Aires en el marco de su gira "Lo que el seco no dijo" que, Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 0223com @0223com Ahora, sorprendió con un inesperado encuentro entre artistas. Es que, luego del show en el Movistar Arena, el guatemalteco recibió coincidió con el cuartetero Carlos "La Mona" Giménez en el hotel en el que se hospeda en Puerto Madero.

Según se pudo apreciar en el video, La Mona no dudó en pasar por la habitación a saludarlo personalmente y dar inicio a una charla cálida, distendida y con buena energía, previo a dirigirse al Movistar Arena para la prueba de sonido de su show.

La buena onda entre los artistas fue tal que Arjona no dudó en invitar al cordobés a asistir a sus shows en la provincia de Córdoba, el próximo 14 y 15 de mayo.

felicidad por esta segunda parte de su gira que ya lo llevó a recorrer América del Norte con gran éxito.

El intérprete de “Señora de las cuatro décadas” compartió un carrete de imágenes de su paso por Buenos Aires durante la tarde del domingo, expresando su

“Cosas que pasan en el sur. La sorpresa de @lamonaoficial referente del cuarteto Argentino, noches que quisiera no terminarán nunca, el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido, solo se curan viviendo más", escribió Arjona en su publicación, que ya reúne casi 90 mil me gustas.