Shakira vuelve a estar en el centro de atención de la Copa Mundial de la FIFA, esta vez como la voz oficial de la canción del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La artista colombiana anunció en su cuenta de Instagram que su nuevo tema, titulado 'Dai Dai', se estrenará oficialmente el próximo 14 de mayo.

El anuncio se acompañó de un video grabado en el icónico estadio de Maracaná, donde Shakira reveló que la canción contará con la colaboración del artista africano Burna Boy. Esta alianza musical busca combinar sonidos y culturas de diferentes partes del mundo para reflejar la diversidad y la energía del evento futbolístico más importante a nivel global.

El título 'Dai Dai' proviene del italiano coloquial y se utiliza como una expresión de ánimo similar a “vamos” o “dale”. La repetición de esta palabra en la canción refuerza un mensaje de impulso y energía colectiva, en sintonía con el espíritu del Mundial.

En cuanto al idioma, la canción será interpretada principalmente en inglés, siguiendo la línea internacional que la FIFA ha adoptado en los últimos años para sus himnos oficiales. Sin embargo, aún no se ha confirmado si habrá una versión en español, como ocurrió en 2010 con Waka Waka (Esto es África), que se convirtió en uno de los temas más emblemáticos y recordados del torneo.

La relación entre Shakira y la FIFA se ha ido fortaleciendo desde mediados de la década de 2000. En el Mundial de Alemania 2006, la cantante ya había participado en la ceremonia de clausura con una versión especial de Hips Don’t Lie, marcando el inicio de una conexión simbólica entre su música y el fútbol mundial.

El vínculo se consolidó definitivamente en Sudáfrica 2010, cuando Waka Waka (This Time for Africa) fue elegido como himno oficial del campeonato, alcanzando un éxito global y convirtiéndose en uno de los temas más reconocibles de la historia de la FIFA. Posteriormente, en Brasil 2014, Shakira volvió a protagonizar el ambiente musical del Mundial con La La La (Brazil 2014), reafirmando su papel como una figura clave en la banda sonora de estos eventos.

Estas contribuciones han hecho que Shakira sea una presencia recurrente en el universo FIFA, asociando su música a momentos icónicos del fútbol y ayudando a definir el carácter cultural y mediático que rodea a los Mundiales modernos.