Sorpresivo cierre de un famoso local de bikinis marplatense: "No creemos que volvamos a abrir"

Después de 15 años de trabajo, una reconocida marca de bikinis marplatense anunció sorpresivamente que cerrará sus puertas y las propietarias detallaron en un video los motivos detrás de la decisión tomada.

Producto de la lluvia de mensajes recibidos por la noticia que comunicaron en redes sociales, las tres hermanas encargadas de Flipa Bikinis explicaron que previo al cierre liquidaron los productos durante un mes, lo que fue un éxito total, y aclararon que continuarán tomando pedidos de forma online.

En ese sentido, se tomaron un momento para agradecer a "las amigas y clientas" que les mostraron su apoyo en esta etapa, y sostuvieron que la medida se debe a que proyectan a "reestructurar el negocio".

Asimismo, las dueñas señalaron que se encuentran en un momento de "pausa" en el que analizarán "de que manera seguir" e informaron que los pedidos funcionarán con normalidad, pero con una pequeña modificación. En vez de retirar los productos en el local como de costumbre, a partir de este cambio se realizarán en la oficina que se ubica encima del antiguo espacio.

También remarcaron que no se trató de "una estrategia de marketing", sino que "el cierre fue real y no una decisión tomada a la ligera", que les "súper costó", y repitieron: "El local está cerrado. Vendimos los muebles, las perchas, todo".

"No creemos que volvamos a abrir, al menos por ahora. Nos dimos cuenta que tenemos una comunidad muy fuerte y no queremos perder eso. Queremos seguir y estamos viendo de qué manera", concluyeron las responsables de la tienda de trajes de baños.