Presentan un programa para llevar educación vial a las escuelas y reforzar la concientización sobre conductas de riesgo

El bloque de la Coalición Cívica presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Educación y Concientización en Seguridad Vial, una iniciativa orientada a promover hábitos responsables en la vía pública y fortalecer las acciones de prevención entre niños, adolescentes y la comunidad educativa.

La propuesta parte de la preocupación por la siniestralidad vial y plantea que la educación constituye una herramienta clave para generar un cambio cultural sostenido en el tiempo. Entre los fundamentos, se señala que una gran parte de los accidentes de tránsito está vinculada a conductas imprudentes como el exceso de velocidad, el incumplimiento de señales, el uso de teléfonos celulares durante la conducción o los cruces indebidos de peatones.

La iniciativa busca promover conductas responsables en la vía pública desde edades tempranas, con contenidos adaptados a cada nivel escolar.

El proyecto también pone el foco en las maniobras temerarias protagonizadas por algunos grupos de motociclistas, como las picadas ilegales o la utilización de escapes no reglamentarios. Según la iniciativa, estas prácticas no solo generan riesgos para la seguridad vial, sino que además afectan la convivencia urbana y la tranquilidad de los vecinos, especialmente de personas con sensibilidad sensorial, como quienes tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA).

De aprobarse, el programa invitará a adherir a establecimientos educativos de gestión municipal, provincial y privada del partido de General Pueyrredon. Las actividades deberán adaptarse a cada nivel educativo y abordar temas como normas de tránsito, conductas seguras de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, prevención de conductas de riesgo, uso de cascos y cinturones de seguridad, movilidad sustentable y consecuencias de los siniestros viales.

El concejal Guido García es el autor del proyecto que busca incorporar acciones permanentes de educación y concientización vial en las escuelas del distrito.

La iniciativa establece además que la Secretaría de Educación será la autoridad de aplicación y coordinará la elaboración de materiales pedagógicos y campañas de difusión. También prevé la realización de al menos seis actividades anuales, evaluaciones básicas de conocimientos para los estudiantes alcanzados por el programa y campañas masivas de concientización dirigidas a toda la comunidad.

Otro de los puntos contempla que la implementación inicial priorice las escuelas ubicadas en zonas con mayores índices de siniestralidad vial, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Normas de tránsito, prevención de riesgos y convivencia vial forman parte de los ejes que contempla el programa impulsado por la Coalición Cívica.

El proyecto lleva la firma del concejal Guido García, de la Coalición Cívica, y según destacó el autor en los considerandos, busca consolidar una política pública preventiva orientada a reducir progresivamente los accidentes de tránsito en General Pueyrredon mediante acciones educativas sostenidas en el tiempo.