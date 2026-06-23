Los taxistas piden una mesa de trabajo con las apps de transporte para definir los controles

La Federación Nacional de Conductores de Taxi pidió al gobierno una mesa en la que participen las apps.

La Federación Nacional de Conductores de Taxis solicitó formalmente al intendente Agustín Neme la conformación de una mesa de trabajo con representantes de las aplicaciones de transporte que operan en la ciudad para discutir los mecanismos de control previstos en la reciente regulación aprobada por el Concejo Deliberante.

A través de un comunicado firmado por el secretario adjunto de la entidad, Darío López, los taxistas plantearon la necesidad de conocer cómo se implementará la fiscalización de las plataformas y de escuchar la posición de las empresas involucradas.

La Federación Nacional de Conductores de Taxi pidió al gobierno una mesa en la que participen las apps.

"Necesitamos saber cómo será el control de las mismas y tener la opinión de sus representantes", señalaron desde la organización, que consideró necesaria una instancia de diálogo entre el Municipio, los trabajadores del sector y las compañías que brindan el servicio mediante aplicaciones.

El planteo surge pocos días después de que el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza que habilita y regula el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en General Pueyrredon. La normativa establece una serie de requisitos para los conductores y vehículos que presten servicios mediante estas aplicaciones, los cuales deberán ser garantizados por las empresas. Además, la ordenanza crea un registro pero solo para las empresas y no así para los conductores.

Tras años de postergación, el Concejo Deliberante aprobó la regulación de las apps de transporte en General Pueyrredon.

En ese marco, los taxistas manifestaron que no comprenden que "no haya cupo" para la actividad y cuestionaron que el Municipio no sea el encargado directo del control de las plataformas.

Por ese motivo, solicitaron que el jefe comunal convoque a las empresas para definir de qué manera se controlará el cumplimiento de los requisitos exigidos a los vehículos y conductores que operen mediante aplicaciones.

Neme ya promulgó la ordenanza. Ahora se espera la reglamentación.

En cuanto a los vehículos, la regulación fija exigencias vinculadas a la antigüedad máxima de las unidades, la aprobación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la contratación de coberturas de seguro adecuadas y el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas para el transporte de personas. Uno de los aspectos más debatidos durante el tratamiento del expediente fue el esquema de control, ya que la ordenanza asigna a las plataformas la obligación de verificar el cumplimiento de varios de estos requisitos por parte de sus conductores, mientras que el Municipio conservará facultades de fiscalización y sanción ante eventuales incumplimientos.

Para la entrada en vigencia de la ordenanza, ya promulgada por el Ejecutivo, es la oficialización de la reglamentación de parte del intendente, donde se detalla la implementación de los distintos aspectos normados. Según la propia normativa, una vez promulgada las empresas tendrán un plazo de 90 días para adecuarse a la misma.