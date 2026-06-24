Suspendieron las declaraciones de cuatro concejales opositores en la causa penal por la concesión del Minella

Las declaraciones testimoniales de cuatro concejales opositores en la causa penal por la concesión del estadio José María Minella quedaron suspendidas este miércoles. La UFI N° 10 de Delitos Económicos, que tenía previsto recibir entre las 9 y las 12 horas los testimonios de Diego García y Valeria Crespo (Unión por la Patria) y Horacio Taccone y Gustavo Pulti (Acción Marplatense), resolvió reprogramar las audiencias por razones procesales.

Fuentes judiciales explicaron que la suspensión se debió a que el expediente de la licitación se encuentra en poder de la Policía Judicial, por lo que recibir las declaraciones de los concejales sin esa documentación no habría resultado de utilidad para la investigación.

Los cuatro ediles habían sido citados en el marco de la denuncia penal impulsada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, quien solicitó que se investigue la posible comisión de delitos de administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública, en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público durante el proceso que derivó en la adjudicación de la concesión a Minella Stadium S.A., firma integrada por el grupo inversor brasileño Revee y la empresa argentina Pro Enter.

Minella Stadium había anunciado una inversión de 40 millones de dólares para los 30 años de concesión

Los ejes de la investigación

Los cuatro concejales convocados a declarar fueron precisamente quienes votaron en contra de la adjudicación en el Concejo Deliberante. Según la denuncia de Pettigiani, uno de los puntos centrales es el incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa ganadora: "No se habrían realizado las obras comprometidas ni tampoco se conocen los detalles del proyecto a realizar por el concesionario o el contrato firmado entre la empresa y el municipio", expuso el fiscal.

La Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Delitos Económicos decidió postergar las declaraciones testimoniales

La empresa se había comprometido a invertir 40 millones de dólares en los 30 años de concesión, además de organizar entre 30 y 35 eventos anuales en el Minella y entre 50 y 60 en el Polideportivo Islas Malvinas.