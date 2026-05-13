Una cargada: con un solo show de Calamaro, Minella Stadium recauda cinco veces el canon anual y sigue sin obras

El estadio José María Minella lleva seis meses bajo concesión privada, sigue con sectores clausurados por riesgo de derrumbe y la empresa adjudicataria todavía no presentó el plan de obras obligatorio.

Minella Stadium prometió una inversión de casi 40 millones de dólares para modernizar toda la infraestructura deportiva y comercial del predio. Por ahora, solo colocó algunos metros de alambrado a pesar de haber realizado shows multitudinarios como Ecos (de Soda Stereo) y la presentación de Andrés Calamaro.

Mientras tanto, el canon que le paga al municipio por explotar el predio durante 30 años es de $120 millones anuales, menos de lo que recaudaría en un solo show con entradas a $80.000 y el Polideportivo lleno.

La licitación abarca múltiples espacios deportivos del complejo.

Desde que tomó posesión de las instalaciones el 5 de noviembre del año pasado, la empresa no presentó el plan ejecutivo de obra, un requisito indispensable en cualquier concesión. A pesar de los pedidos, el municipio no brindó información pública alguna sobre el alcance del contrato.

Lo que prometieron y lo que hicieron

El pliego contemplaba la realización de entre 80 y 95 eventos anuales en el Mundialista y el Polideportivo Islas Malvinas - sin contar los partidos oficiales de los equipos marplatenses - incluyendo eventos internacionales, recitales, torneos de rugby, vóley, pádel, espectáculos de la UFC, patinaje y festivales musicales y religiosos. Desde la adjudicación, apenas se realizaron algunos shows en el polideportivo.

La concesión abarca el Mundialista, el Polideportivo Islas Malvinas y parte del Parque Municipal de los Deportes, fue otorgada por 30 años con posibilidad de extenderla una década más, y Minella Stadium fue la única oferente en la licitación. El canon estipulado en el contrato es de 120 millones de pesos anuales, aunque tendrá un período de gracia de tres años, momento en que se desarrollan las supuestas obras.

Las entradas cuestan hasta $90 mil según la ubicación.

Por caso, con entradas en promedio a $80.000 para la presentación de "El Salmón", la recaudación bruta por show sería de $640 millones. Es decir, alcanzaría con menos de un quinto de un solo show para cubrir el canon anual de $120 millones.

Si hacen los 80 eventos anuales mínimos previstos en el pliego para los dos escenarios, Minella Stadium estaría recaudando en el orden de los $51.200 millones anuales solo en entradas, representando el canon a pagar solo el 0,23% de esa cifra.

El estadio Minella sigue esperando por las anunciadas obras de restauración. Foto: 0223.

Mientras tanto, el estadio inaugurado para el Mundial 1978 sigue esperando las obras que la empresa prometió cuando ganó la licitación como única oferente.