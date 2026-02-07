Así llegaba Ángel Di Maria al estadio José María Minella
Los planteles de Aldosivi y Rosario Central ya llegaron al estadio para disputar la fecha 4 del Torneo Apertura.
7 de Febrero de 2026 15:46
Por Redacción 0223
En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura, Aldosivi se enfrentará este sábado a Rosario Central en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Anoche, los hinchas canallas recibieron al equipo afuera de un hotel céntrico de la ciudad, con especial interés por saludar al campeón del mundo Ángel Di María.
Ahora, los planteles de ambos equipos llegaron al Estadio acompañados por el cuerpo técnico, para disputar el partido que comenzará a las 17 horas.
Aldosivi vs Rosario Central
Los 11 de Aldosivi
- Axel Werner,
- Rodrigo González,
- Nicolás Zalazar,
- Joaquín Novillo,
- Emiliano Rodríguez,
- Esteban Rolón,
- Roberto Bochi,
- Federico Gino,
- Agustín Palavecino,
- Junior Arias,
- Tomás Fernández.
Los 11 de Rosario Central
- Jeremías Ledesma,
- Emanuel Coronel,
- Facundo Mallo,
- Ignacio Ovando,
- Agustín Sández,
- Franco Ibarra,
- Vicente Pizarro,
- Enzo Giménez,
- Ángel Di María,
- Julián Fernández,
- Alejo Véliz.
Las autoridades del encuentro
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- Árbitro asistente 1: Julio Fernández.
- Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri.
- Cuarto árbitro: Diego Novelli.
- VAR: Adrián Franklin.
- AVAR: Mariano Ascenzi.
