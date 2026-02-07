Así llegaba Ángel Di Maria al estadio José María Minella

En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura, Aldosivi se enfrentará este sábado a Rosario Central en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Anoche, los hinchas canallas recibieron al equipo afuera de un hotel céntrico de la ciudad, con especial interés por saludar al campeón del mundo Ángel Di María.

Ahora, los planteles de ambos equipos llegaron al Estadio acompañados por el cuerpo técnico, para disputar el partido que comenzará a las 17 horas.

Aldosivi vs Rosario Central

Los 11 de Aldosivi

Axel Werner,

Rodrigo González,

Nicolás Zalazar,

Joaquín Novillo,

Emiliano Rodríguez,

Esteban Rolón,

Roberto Bochi,

Federico Gino,

Agustín Palavecino,

Junior Arias,

Tomás Fernández.

Los 11 de Rosario Central

Jeremías Ledesma,

Emanuel Coronel,

Facundo Mallo,

Ignacio Ovando,

Agustín Sández,

Franco Ibarra,

Vicente Pizarro,

Enzo Giménez,

Ángel Di María,

Julián Fernández,

Alejo Véliz.

Las autoridades del encuentro