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Aldosivi vs Racing con público visitante: cómo será el operativo y los accesos en el Minella

Con ambas hinchadas, así será el operativo de seguridad para el partido: ingresos, horarios, restricciones y recomendaciones.

El duelo, correspondiente a la Liga Profesional, se jugará desde las 13:30, con apertura del estadio prevista para las 11.

17 de Abril de 2026 08:11

Por Redacción 0223

PARA 0223

Con público visitante confirmado, el partido entre Aldosivi y Racing Club en Mar del Plata ya tiene definido el operativo de seguridad dispuesto por Aprevide para el encuentro del domingo en el Estadio José María Minella.

El duelo, correspondiente a la Liga Profesional, se jugará desde las 13:30, con apertura del estadio prevista para las 11.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, el encuentro contará con un importante despliegue: alrededor de 385 efectivos policiales, junto a 70 agentes de seguridad privada, 44 trabajadores de Utedyc y servicio médico de emergencias.

Además, se confirmó que el partido se desarrollará con ambas parcialidades, por lo que habrá un esquema especial de ingresos y circulación.

Por dónde ingresa cada hinchada

El operativo establece accesos diferenciados para evitar cruces entre hinchas:

  • Aldosivi: ingreso al sector sur, por Av. de las Olimpiadas y Magallanes
  • Racing: ingreso al sector norte, por Av. Canosa y Juan B. Justo

Para los visitantes, incluso se dispuso un recorrido sugerido: Ruta 2 - Champagnat- Juan B. Justo -Canosa.

En total, la parcialidad de Racing contará con 5.000 entradas populares y 1.000 plateas.

Qué se puede ingresar y qué está prohibido

Entre las principales medidas, se estableció que:

  • Solo se permitirá el ingreso de banderas de tamaño estándar
  • No estarán autorizados telones, tirantes ni instrumentos
  • Está prohibido ingresar pirotecnia o elementos que inciten a la violencia
  • No se podrá entrar con insignias de otros clubes
  • Tampoco estará permitido el acceso al campo de juego

Desde la organización advirtieron que el uso de pirotecnia o la generación de incidentes será sancionado conforme a la normativa vigente.

Recomendaciones para el ingreso

Las autoridades recomendaron a los hinchas concurrir con anticipación para evitar demoras y facilitar los controles.

Para ingresar será obligatorio presentar entrada física y DNI, y se aplicará el derecho de admisión mediante dispositivos móviles en los accesos.

El regreso del público visitante en Mar del Plata suma un condimento especial a un partido que promete un gran marco en el Minella.

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