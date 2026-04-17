Aldosivi vs Racing con público visitante: cómo será el operativo y los accesos en el Minella
Con ambas hinchadas, así será el operativo de seguridad para el partido: ingresos, horarios, restricciones y recomendaciones.
Por Redacción 0223
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Con público visitante confirmado, el partido entre Aldosivi y Racing Club en Mar del Plata ya tiene definido el operativo de seguridad dispuesto por Aprevide para el encuentro del domingo en el Estadio José María Minella.
El duelo, correspondiente a la Liga Profesional, se jugará desde las 13:30, con apertura del estadio prevista para las 11.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, el encuentro contará con un importante despliegue: alrededor de 385 efectivos policiales, junto a 70 agentes de seguridad privada, 44 trabajadores de Utedyc y servicio médico de emergencias.
Además, se confirmó que el partido se desarrollará con ambas parcialidades, por lo que habrá un esquema especial de ingresos y circulación.
Por dónde ingresa cada hinchada
El operativo establece accesos diferenciados para evitar cruces entre hinchas:
- Aldosivi: ingreso al sector sur, por Av. de las Olimpiadas y Magallanes
- Racing: ingreso al sector norte, por Av. Canosa y Juan B. Justo
Para los visitantes, incluso se dispuso un recorrido sugerido: Ruta 2 - Champagnat- Juan B. Justo -Canosa.
En total, la parcialidad de Racing contará con 5.000 entradas populares y 1.000 plateas.
Qué se puede ingresar y qué está prohibido
Entre las principales medidas, se estableció que:
- Solo se permitirá el ingreso de banderas de tamaño estándar
- No estarán autorizados telones, tirantes ni instrumentos
- Está prohibido ingresar pirotecnia o elementos que inciten a la violencia
- No se podrá entrar con insignias de otros clubes
- Tampoco estará permitido el acceso al campo de juego
Desde la organización advirtieron que el uso de pirotecnia o la generación de incidentes será sancionado conforme a la normativa vigente.
Recomendaciones para el ingreso
Las autoridades recomendaron a los hinchas concurrir con anticipación para evitar demoras y facilitar los controles.
Para ingresar será obligatorio presentar entrada física y DNI, y se aplicará el derecho de admisión mediante dispositivos móviles en los accesos.
El regreso del público visitante en Mar del Plata suma un condimento especial a un partido que promete un gran marco en el Minella.
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