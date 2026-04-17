Aldosivi vs Racing con público visitante: cómo será el operativo y los accesos en el Minella

El duelo, correspondiente a la Liga Profesional, se jugará desde las 13:30, con apertura del estadio prevista para las 11.

Con público visitante confirmado, el partido entre Aldosivi y Racing Club en Mar del Plata ya tiene definido el operativo de seguridad dispuesto por Aprevide para el encuentro del domingo en el Estadio José María Minella.

El duelo, correspondiente a la Liga Profesional, se jugará desde las 13:30, con apertura del estadio prevista para las 11.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, el encuentro contará con un importante despliegue: alrededor de 385 efectivos policiales, junto a 70 agentes de seguridad privada, 44 trabajadores de Utedyc y servicio médico de emergencias.

Además, se confirmó que el partido se desarrollará con ambas parcialidades, por lo que habrá un esquema especial de ingresos y circulación.

Por dónde ingresa cada hinchada

El operativo establece accesos diferenciados para evitar cruces entre hinchas:

Aldosivi: ingreso al sector sur , por Av. de las Olimpiadas y Magallanes

ingreso al , por Av. de las Olimpiadas y Magallanes Racing: ingreso al sector norte , por Av. Canosa y Juan B. Justo

Para los visitantes, incluso se dispuso un recorrido sugerido: Ruta 2 - Champagnat- Juan B. Justo -Canosa.

En total, la parcialidad de Racing contará con 5.000 entradas populares y 1.000 plateas.

Qué se puede ingresar y qué está prohibido

Entre las principales medidas, se estableció que:

Solo se permitirá el ingreso de banderas de tamaño estándar

No estarán autorizados telones, tirantes ni instrumentos

telones, tirantes ni instrumentos Está prohibido ingresar pirotecnia o elementos que inciten a la violencia

o elementos que inciten a la violencia No se podrá entrar con insignias de otros clubes

Tampoco estará permitido el acceso al campo de juego

Desde la organización advirtieron que el uso de pirotecnia o la generación de incidentes será sancionado conforme a la normativa vigente.

Recomendaciones para el ingreso

Las autoridades recomendaron a los hinchas concurrir con anticipación para evitar demoras y facilitar los controles.

Para ingresar será obligatorio presentar entrada física y DNI, y se aplicará el derecho de admisión mediante dispositivos móviles en los accesos.

El regreso del público visitante en Mar del Plata suma un condimento especial a un partido que promete un gran marco en el Minella.