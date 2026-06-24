Buscan el celular que le robaron a Julián cuando convulsionaba: "Tiene los últimos recuerdos con su novia"

Su novia era Guadalupe Merlos, la única víctima fatal del brutal accidente en la costa.

Informaron que Julián Gómez, el adolescente de 15 años que sufrió graves heridas en el accidente en el skatepark, despertó y se enteró de la terrible noticia de que su novia, Guadalupe Merlos, había fallecido.

Así lo dieron a conocer este miércoles sus familiares por redes sociales, mientras que el menor continúa recuperándose en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), luego de haber padecido múltiples heridas en el rostro y una fractura en el brazo en la tarde del lunes.

Además, el joven también se enteró de que minutos después de la tragedia un sujeto simuló auxiliarlo y le robó su campera, sus zapatillas y el teléfono, que busca recuperar porque atesora los únicos recuerdos con su novia.

Una de las últimas historias que subió Guadalupe junto a Julián.

"Minutos después del choque, un muchacho intentó auxiliar a Julián y le pidió que le desbloquee el celular para avisarle a un familiar", contaron a 0223 desde su entorno.

"Llamó a la mamá de Julián y luego de eso no pudimos comunicarnos más. Aprovechó la situación y le robó el celular, la campera de abrigo que tenía puesta y las zapatillas", relató la misma persona, y agregó: "Básicamente lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia Guadalupe, que había fallecido en ese momento".

A través de un video de los instantes posteriores al impacto difundido en redes sociales, la familia del chico herido en el impactante siniestro pudo reconocer al inescrupuloso, que fingió asistirlo para sustraerle sus pertenencias ni bien perdió el conocimiento.

La prima de Julián exigió que el delincuente entregue el celular.

Dos días más tarde del violento episodio que conmocionó a Mar del Plata, Julián recobró la consciencia y le informaron los desafortunados y lamentables hechos, por lo que su familia lanzó un nuevo comunicado exigiendo que el delincuente le regrese el dispositivo.

"Mi primo despertó del accidente y se enteró que su novia falleció y quiere el celular. Tiene recuerdos con la novia y el que lo tenga, por favor, que lo devuelva. Háganlo llegar, estamos pidiendo por favor. Agarraron algo que no es de ustedes. Eran dos personas que siempre se juntan en la costa", escribió la prima del adolescente.

Otra familiar de Julián también compartió la noticia publicada por este medio y reclamó: "Queremos recuperar al menos el celular. Juli tiene los últimos recuerdos con su novia ahí, es lo único que le queda".