Simuló auxiliar a una víctima de la tragedia en el skatepark y le robó todo: "Esperó a que perdiera el conocimiento"

Le robó el celular, la ropa de abrigo y las zapatillas mientras convulsionaba.

Después del brutal accidente en el que un colectivo de la línea 532 dejó sin vida a una joven de 18 años y a seis personas con heridas graves en el skatepark de la rambla, se conoció una denuncia completamente repudiable.

Cuando pensábamos que ya nada peor podía pasar, la familia de Julián Gómez, el chico de 15 años que está actualmente internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) recuperándose de la tragedia, fue víctima de robo minutos después del choque fatal.

"Minutos después del choque un muchacho intentó auxiliar a Julián y le pidió que le desbloquee el celular para avisarle a un familiar", contaron a 0223 desde el entorno del joven de 15 años.

"Llamó a la mamá de Julián y luego de eso no pudimos comunicarnos más. Aprovechó la situación y le robó el celu, la campera de abrigo que tenía puesta y las zapatillas", relató la misma persona y agregó: "Básicamente lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia Guadalupe, que había fallecido en ese momento".

A través de un video que circula en redes sociales, de los instantes posteriores al impacto, la familia de Julián pudo reconocer al supuesto "amigo", que fingió auxiliarlo para robarle todo ni bien perdió el conocimiento.

Según comentaron testigos del accidente, por la confianza en el trato creyeron que este chico era amigo de Julián, "pero en realidad es una persona que nadie conoce". La imagen del chico comenzó a circular en las redes sociales, esperando que alguien pueda reconocerlo y aportar datos. Es quien viste una campera Adidas color negra.

Una colecta para ayudar a la familia

Los amigos de Julián iniciaron una colecta para ayudar a la familia, ya que son oriundos de Chaco y en la ciudad de Mar del Plata se encuentran solos.









Está a nombre de Andrea Noemí Ponce, la mamá de Julián, quien desde el momento del accidente no se quiso mover ni un segundo de al lado de su hijo. Para todas las personas que desean colaborar, pueden hacer su aporte a través del alias juli.andrea.24