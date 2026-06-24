Por la crisis económica, cerró una histórica fábrica de papas y dejó a 50 familias en la calle

En un contexto económico de lo más adverso para la producción nacional, una histórica fábrica de papas de la localidad de Balcarce anunció su cierre total y definitivo. Se trata de Finca Balcarce, una empresa más que decide bajar los brazos tras batallar contra la crisis.

La fábrica oficializó la decisión a través de un comunicado que dirigió a la comunidad. "Después de muchos años de trabajo, esfuerzo e inversión, hemos tomado una de las decisiones más difíciles de nuestra historia: Finca Balcarce cesará sus actividades y cerrará sus puertas".









Explicaron que la decisión no fue fácil, pero que resultó de un contexto "cada vez más complejo para la industria, marcado por la pérdida de competitividad, el constante incremento de los costos operativos y una fuerte retracción del consumo".

"Detrás de una empresa hay mucho más que máquinas, instalaciones o productos. Hay personas. Hay historias. Hay familias. Hay años de trabajo compartido, desafíos superados y sueños construidos en conjunto", expresaron en el comunicado antes de agradecer "a cada colaborador que formó parte de Finca Balcarce".

Sin embargo, desde el bloque de concejales de Primero la Patria, integrado por los ediles Viviana Erreguerena y Javier Menonne hicieron referencia a las 50 familias que quedaron en la calle tras el cierre. Los concejales difundieron un comunicado para manifestar su solidaridad con los trabajadores afectados.

"En un contexto tremendamente adverso para el pueblo argentino, que está sufriendo el hambre y la exclusión que impera en el gobierno de Milei, Caputo, Bullrich y sus aliados, el cierre de una empresa empuja a la incertidumbre a estas familias balcarceñas”, señalaron los concejales.

Por otra parte, hablaron de la situación laboral en la ciudad: “En Balcarce hay cada vez menos trabajo. No somos una isla como pretenden hacernos creer. Con cada despido, cada empresa que cierra, cada comercio que baja sus persianas se pierde un ingreso para una familia. Una familia que consume y compra en la ciudad”.

Para cerrar, los concejales agregaron: “Ojalá que los trabajadores y trabajadoras de Finca Balcarce puedan salir de esta situación. Y que esta pesadilla termine y vuelvan las empresas a confiar en el país. Está demostrado que por más que quiten derechos con reformas laborales o regalen el país con RIGI no hay producción ni generación de empleo con Milei y sus socios”.