Casi 28.000 despidos, falta de paritarias y "salarios de hambre": la UOM prepara un paro y medidas de fuerza

Durante la realización del Congreso de Delgados de la Unión Obrera Metalúrgica que se celebra en Mar del Plata, su secretario general Abel Furlán advirtió que perdieron "28.000 puestos de trabajo", cuestionó los "salarios de hambre" y adelantó que implementarán planes de lucha "por una cuestión de supervivencia". A su parecer, "el plan de lucha tiene que tener como medida principal el paro".

Si bien en primer lugar Furlán precisó que el objetivo del evento es "probar memoria y realizar un balance de de la organización", también explicó que en la agenda tiene lugar "el debate del contexto político que vive la Argentina y el proceso de desindustrialización que está golpeando muy fuertemente a la actividad, haciendo perder empleabilidad".

De acuerdo a su testimonio, desde que asumió el Gobierno de Javier Milei "se perdieron casi 28.000 puestos de trabajo", lo que vinculó con la apertura de la economía y la llegada de containers con productos ya terminados, que "destrozan todo el aparato productivo de la República Argentina".

Furlán advirtió por "el endeudamiento que está tomando la Argentina" con el gobierno estadounidense.

En paralelo, se refirió a la falta de paritarias como "la demanda más importante" del sindicato y remarcó que es imposible "seguir sosteniendo una realidad económica con los salarios de hambre" y "las condiciones que pone el Gobierno", en torno a "pautas que nada tienen que ver con la pérdida del poder adquisitivo".

En la misma línea, sobre las discusiones por una recomposición salarial, el referente de la entidad señaló que se trata de una situación compleja debido a que "el Gobierno tiene el ancla sobre los salarios para moligerar la inflación", a pesar de que "ello tampoco está ocurriendo porque fue del 3,4% en marzo".

"Claramente, los empresarios están abusando y están aprovechando esta coyuntura que les permite el gobierno de no permitir que los salarios se recuperen", apuntó, a la vez que comentó que en el congreso hubo un "debate muy fuerte" acerca de "la implementación de planes de lucha por una cuestión de supervivencia".

Aseguró que alrededor de 28.000 trabajadores fueron despedidos durante el gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, continuó haciendo hincapié en la crítica realidad económica del país, al sostener que "para cubrir las necesidades básicas se necesitan $2.800.000", mientras que "el peso de los servicios, la energía y el transporte profundizan la pérdida del poder adquisitivo, sumado a que en la góndola hay subas que no se contemplan a la hora de medir como corresponde la inflación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)".

Frente a este aterrador panorama, el líder gremial indicó que desde la UOM delinearon una estrategia de "cómo defender no solamente el salario, sino también la producción y la industria nacional", y citó a Carlos Pellegrini: "En 1892, dijo que ´Sin industria no hay Nación´, una frase que hoy tiene una vigencia enorme y no podemos estar mirando para el costado cuando todos los días se cierran fábricas y cientos de miles de compañeros quedan sin trabajo".

En este marco, asumió el compromiso de "discutir y poner en agenda esa situación", aunque aclaró que "el salario es lo más urgente porque es la necesidad que expresan los compañeros", y expresó que el gremio decidió iniciar planes de lucha "si los empresarios no vienen a contener esa demanda".

El debate se centró en la parálisis de las fábricas y la desindustrialización.

Por otro lado, el secretario general de la UOM contó que fueron partícipes de la creación del Frente de Unidad de Sindicatos Unidos y recordó que el 1° de mayo se reunirán con 1700 delegados para discutir un programa con el objetivo de "que los compañeros sean parte de esa construcción" y para que "en la sociedad se comprenda que sin trabajo no va a haber posibilidades de que se pueda tener un proyecto de vida".

Y en tanto a las medidas que adoptarían, detalló: "El paro y la medida de fuerza tienen más vigencia que nunca. Es la única herramienta que hemos tenido históricamente los trabajadores. Algunos nos quieren hacer creer que el paro no sirve, que está en desuso, y nosotros decimos que no. Al contrario, el plan de lucha tiene que tener como medida principal el paro, y ahí tendremos una estrategia en función de los resultados que arroje la paritaria".

En última instancia, más allá de que puntualizó que existen "realidades regionales distintas", considerando que hay delegados "desde Tierra del Fuego hasta Jujuy", afirmó que todos están atravesados por "la necesidad de recuperar el salario como herramienta para resolver los problemas y la demanda" con la que cargan como trabajadores.

El gremio se prepara para un escenario de alta conflictividad social y posibles planes de lucha.

"Cierran empresas en Tierra del Fuego, pero también en Jujuy, Córdoba y Santa Fe, en cualquier parte de la Argentina. No estamos dispuestos a seguir mirando para el costado cuando se está produciendo ese daño irreparable del que nadie se va hacer cargo. Este gobierno se va a ir, el de Trump también. Y por eso queremos poner en agenda el endeudamiento que está tomando la Argentina, que va a ser un condicionamiento enorme cuando venga otro gobierno y Estados Unidos exija lo que les debemos", sentenció el titular de la UOM.