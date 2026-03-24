Lumilagro apareció en redes con un fuerte y polémico mensaje

A través de la cuenta oficial de "X" la empresa de termos Lumilagro apareció con un mensaje desafiante. “Ustedes que opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70’s cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos."

El mensaje parte de que la tradicional marca desvinculó a 170 empleados en los últimos años de su planta industrial para focalizar la mayor parte de su operación en la importación desde China. Ante eso la repercusión fue inmediata.

Pese a la cantidad de comentarios en repudio a su comentario, la marca no se quedó atrás y decidió seguir contestando. "Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina?”

Las críticas estuvieron centradas en la forma de comunicar y en la falta de sensibilidad con los ex empleados. Fueron varios los comentarios en negativa a la marca, quienes aseguraron que prefieren comprar un termo un poco mas caro, pero de una empresa con mejores valores.

Luego de varios cambios que sufrió la empresa, e incluso se especuló de un posible cierre, que también fue cuestionado por dirigentes de la oposición, la empresa sigue trabajando con un nuevo rumbo. Con la mayor producción desde china, aún mantienen una base en Tortuguitas, pero no producen ahí. Actualmente tienen 501 empleados directos y los mismos indirectos.