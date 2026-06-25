Terror y preocupación en San Carlos: hubo cuatro asaltos violentos en solo 24 horas

En tan solo 24 horas, el barrio San Carlos fue víctima de cuatro asaltos diferentes, de los cuales tres fueron violentos y cometidos por delincuentes armados, y los vecinos advierten que los robos se incrementan día a día, sea de mañana, tarde o noche.

El episodio más reciente se registró alrededor de las 9:30 de este jueves en Larrea entre Lamadrid y Arenales, donde una mujer fue abordada por dos motochorros, quienes la apuntaron con un arma y la despojaron de su camioneta.

Cuando la víctima descendió de su vehículo y observó a los delincuentes que se detenían delante suyo, gritó y repitió "no, por favor", pero ello no surtió efecto y no modificó el accionar de los ladrones.

Acto seguido, uno de los sujetos bajó del rodado, la amenazó y le exigió su teléfono celular y las llaves. El dispositivo se lo arrojó a su cómplice y conductor, que aguardaba a unos metros de distancia, mientras que él escapó en la camioneta.

La maniobra duró menos de un minuto y ni bien los agresores se dieron a la fuga, la víctima pidió ayuda a los vecinos e ingresó a una vivienda.

Sin embargo, el miércoles se registraron otros tres hechos en la misma zona. Uno de ellos ocurrió cerca de las 18:30 en O´Higgins entre General Paz y Rivas, afuera de un reconocido gimnasio, cuando una mujer descendía de su auto.

A pesar de que las imágenes son poco claras, se observa que un grupo de malvivientes en dos vehículos diferentes -un Fiat Cronos plateado y un Peugeot 307 oscuro- se detiene al costado de su Peugeot y uno de los atacantes persigue a la dueña, que intentó resistirse pero no logró evitar el robo. Según explicaron, habrían disparado al aire para asustarla.

Los casos restantes, aunque de momento no existen pruebas fílmicas, tuvieron lugar en la puerta de una granja situada en Paunero y Laprida, en la que intentaron sustraer el rodado de otra mujer con su hija menor en el interior, y en Olavarría entre Paso y Vieytes, donde dos delincuentes que se desplazaban en moto robaron la motocicleta de un hombre.