Se van las lluvias y sube la temperatura: el clima se apiada de Mar del Plata

Después de un día frío y atravesado por lluvias matutinas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un viernes con un leve repunte en el termómetro y sin precipitaciones en Mar del Plata.

En un inicio, para la noche del jueves se prevén nuevos chaparrones, un descenso en la temperatura que llegara a 8° y viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) proveniente del sudoeste.

Pronosticaron neblina para la madrugada y mañana del viernes, pero cielo parcialmente nublado a la tarde.

En tanto a la siguiente jornada, el organismo espera una máxima de 13° y mínima de 2°, y unas primeras horas con la neblina como protagonista.

No obstante, el dato destacado del viernes es que no anunciaron caída de agua, aunque sí se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h del noroeste durante la tarde, que estará parcialmente nublada.

Por otra parte, el SMN adelantó una noche con 7° y viento suave desde el norte, y un sábado ideal con 15° de máxima y sin inclemencia con capacidad de arruinar las salidas a la costa.