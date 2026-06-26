Scaloni despejó la duda sobre Messi y aseguró que ya tiene el once para enfrentar a Jordania

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, afirmó que tiene el equipo confirmado para el duelo ante Jordania por la tercera fecha del grupo J del Mundial 2026, aunque no lo quiso anunciar, aunque adelantó que Lionel Messi “irá al banco y seguramente entre en el segundo tiempo”.

El DT valoró lo hecho por el elenco jordano en las primeras fechas de la zona, al afirmar que “no mereció perder” en ambos encuentros y destacar su capacidad para contraatacar con velocidad. Además, el director técnico de 48 años aventuró que podría formar una pareja ofensiva con los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez y aseguró que quienes sean titulares “merecen jugar”, aunque tengan menos oportunidades que el resto.

Acerca del once titular que se medirá con Jordania, el santafesino comentó que todos los suplentes “merecen jugar” ya que forman parte de la convocatoria y de un largo proceso, valorando que son los primeros en entrenar luego de los partidos que no juegan, y remarcó que “el anhelo es que el equipo juegue de la misma manera”.

Sobre los demás partidos del Mundial, habiendo asegurado algunos días atrás que mira todos los encuentros que puede, el DT comentó que está viendo “diferentes maneras de jugar, y al final todos tienen resultado”, desde los que “atacan con el balón, como España” así como también los que juegan al contraataque y se hacen fuertes defensivamente, entre los que destacó a Paraguay.

Tras mencionar la complejidad que representa para sus dirigidos cambiar la forma de jugar de forma radical, Scaloni mencionó que se pueden modificar “algunos matices y tomar recaudos” según el rival al que les toque enfrentar. Lionel Scaloni afirmó también que considera “una falta de respeto total” preferir a algún rival por sobre otro en los cruces de 16avos de final, asegurando también que hay “muchos equipos difíciles”, por lo que bromeó: “preferiría que se termine el Mundial mañana y seamos campeones”. “Creo que para jugar con esta camiseta da igual el momento, implica salir a jugar bien e intentar ganar todos los partidos” recalcó el entrenador, que agregó que junto a su cuerpo técnico están “ansiosos y analizando al rival”, por lo que también espera “ver en qué condiciones están los chicos que no han tenido minutos” y determinar “si se puede contar con ellos”.

Por último, el DT aclaró que el defensor Cristian “Cuti” Romero está “bien”, con una lesión menos grave de lo que se esperaba aunque todavía sin entrenar a la par, deslizó que podría probar un cambio en el esquema táctico y cerró, sobre su próxima llegada a los 100 partidos al mando del combinado argentino: “Me interesa que la gente se haya sentido identificada y representada”.





