Las famosas marcas que se preparan para desembarcar en el nuevo shopping Los Gallegos

Las nuevas marcas que se preparan para desembarcar en el shopping Los Gallegos de Mar del Plata.

Cinco marcas de renombre se preparan para desembarcar en el nuevo shopping Los Gallegos de Mar del Plata, adquirido recientemente por el poderoso Grupo Irsa y en las próximas semanas comenzará el armado de los locales, que tendrán una millonaria inversión.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que las obras se realizarán durante los meses de julio, agosto y septiembre y promete la llegada de primeras marcas al tradicional espacio y que según afirman, lucirá totalmente renovado.

El grupo empresario planea ejecutar un plan de renovación gradual del complejo, incorporando nuevas marcas, modernizando espacios comunes y con originales propuestas gastronómicas y de entretenimiento.

Según pudo saber este medio, el objetivo de la compañía es transformar a Los Gallegos en un polo de atracción comercial durante todo el año.

A partir de julio comenzarán a verse cercos de obra en el interior del paseo comercial, con toda la publicidad de las primeras cinco marcas, que serán Cuesta Blanca, Hunter, Perramus, Santa Bohemia y Naútica.

El nuevo grupo empresario

Irsa se consolidó como la principal empresa inmobiliaria de la Argentina y uno de los mayores propietarios de activos comerciales en la Argentina.

Fundada en 1943 y transformada durante la década de 1990 bajo el liderazgo de Eduardo Elsztain, la compañía construyó una cartera que abarca centros comerciales, edificios corporativos, hoteles de lujo y desarrollos urbanos.

Entre sus activos más conocidos figuran: Alto Palermo; Abasto Shopping; Patio Bullrich; DOT Baires Shopping; Distrito Arcos y Alto Avellaneda.

Asimismo, controla la administración de propiedades de oficinas premium y participa en proyectos urbanos de gran escala, mientras que en hotelería cuenta con participaciones en establecimientos emblemáticos como el Llao Llao Resort.

De acuerdo con datos de la compañía, Irsa posee en la actualidad 18 centros comerciales y ocupa más de 18.000 empleos directos e indirectos en el país.