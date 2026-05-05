Qué se puede comprar con USD 50.000 y USD 100.000 en Mar del Plata
Con precios que siguen siendo competitivos en dólares, el mercado inmobiliario local ofrece opciones muy distintas según el presupuesto: desde monoambientes hasta departamentos familiares en zonas clave.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En un mercado donde el dólar sigue siendo la referencia, entender qué se puede comprar con un presupuesto definido es clave. En Mar del Plata, los valores todavía se ubican por debajo de otras grandes ciudades, pero la brecha entre opciones puede ser amplia según la ubicación, el estado del inmueble y los metros cuadrados.
Hoy, el precio promedio del metro cuadrado en la ciudad se mueve entre USD 1.100 y USD 1.500, con picos más altos en zonas premium.
Con ese dato como base, estos son los escenarios más concretos.
Qué comprar con USD 50.000
Este presupuesto marca el piso del mercado formal, pero sigue ofreciendo oportunidades.
Qué se consigue
- Monoambientes o departamentos chicos (20 a 35 m²)
- Unidades antiguas o a reciclar
- Propiedades en zonas céntricas pero sin amenities
- Opciones en barrios más alejados
En portales inmobiliarios, aparecen monoambientes desde USD 59.000 y casos puntuales por debajo en menor estado o ubicación menos demandada.
En la práctica, con USD 50.000:
- Podés acceder a una unidad básica
- Ideal para renta o primera inversión
- Menor barrera de entrada, pero también menor confort
Ventajas
- Ticket bajo en dólares
- Buena salida para alquiler
- Bajo costo de mantenimiento
Desventajas
- Metraje reducido
- Mayor necesidad de reciclaje
- Menor valorización en zonas secundarias
Qué comprar con USD 100.000
Acá cambia completamente el panorama.
Qué se consigue:
- Departamentos de 2 ambientes cómodos (40 a 60 m²)
- Algunas unidades recicladas o en buen estado.
- Ubicaciones más buscadas (Centro, La Perla, Chauvin)
- Posibilidad de balcón, cochera o mejor calidad constructiva
Hoy, un 2 ambientes típico en la ciudad se ubica entre USD 80.000 y USD 85.000, mientras que unidades más grandes o mejor ubicadas superan los USD 100.000, aunque también se pueden encontrar 3 ambientes por ese precio en distintas zonas.
En la práctica, con USD 100.000:
- Entrás al segmento medio del mercado
- Podés elegir mejor ubicación o estado
- Mayor potencial de reventa
Ventajas:
- Mejor equilibrio entre precio y calidad
- Alta demanda de alquiler
- Posibilidad de renta más estable
Desventajas:
- Mayor competencia entre compradores
- Expensas más altas en edificios nuevos
La variable que cambia todo: la ubicación
En Mar del Plata, el mismo presupuesto puede rendir muy distinto según la zona.
- Centro: más accesible, alta oferta
- Güemes / Chauvin: precios más altos pero mayor demanda
- Zonas periféricas: más metros por menos dinero
- Costa: plus por ubicación, pero menos metros
Incluso dentro de la misma ciudad, el valor del m² puede ir desde menos de USD 1.000 hasta superar los USD 2.000 en desarrollos premium
Qué conviene según el perfil
No todos compran por lo mismo, y eso define la elección:
- Inversor: monoambiente o 2 ambientes chico (alta rotación)
- Primera vivienda: 2 ambientes bien ubicado
- Renta temporaria: zonas cercanas al mar
- Apuesta a futuro: barrios en crecimiento
Un mercado con oportunidades (pero más exigente)
El dato clave es que Mar del Plata sigue siendo una de las plazas más accesibles en dólares dentro de Argentina, con precios promedio por debajo de grandes ciudades como Buenos Aires.
Pero también es cierto que el mercado se volvió más selectivo: ya no alcanza solo con tener el dinero, sino que importa dónde, qué y en qué estado se compra.
En ese escenario, la diferencia entre una buena y una mala inversión no está tanto en el monto, sino en la decisión. Porque, en definitiva, no es lo mismo gastar USD 100.000 que invertirlos bien.
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