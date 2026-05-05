Qué se puede comprar con USD 50.000 y USD 100.000 en Mar del Plata

Los precios en dólares varían según la zona, el estado del inmueble y los metros cuadrados. (Imagen: Maxi Failla)

En un mercado donde el dólar sigue siendo la referencia, entender qué se puede comprar con un presupuesto definido es clave. En Mar del Plata, los valores todavía se ubican por debajo de otras grandes ciudades, pero la brecha entre opciones puede ser amplia según la ubicación, el estado del inmueble y los metros cuadrados.

Hoy, el precio promedio del metro cuadrado en la ciudad se mueve entre USD 1.100 y USD 1.500, con picos más altos en zonas premium.

Con USD 50.000, las opciones se concentran en unidades chicas o propiedades a reciclar.

Con ese dato como base, estos son los escenarios más concretos.

Qué comprar con USD 50.000

Este presupuesto marca el piso del mercado formal, pero sigue ofreciendo oportunidades.

Qué se consigue

Monoambientes o departamentos chicos (20 a 35 m²)

Unidades antiguas o a reciclar

Propiedades en zonas céntricas pero sin amenities

Opciones en barrios más alejados

En portales inmobiliarios, aparecen monoambientes desde USD 59.000 y casos puntuales por debajo en menor estado o ubicación menos demandada.

En la práctica, con USD 50.000:

Podés acceder a una unidad básica

Ideal para renta o primera inversión

Menor barrera de entrada, pero también menor confort

Con USD 100.000, el mercado ofrece departamentos más amplios y mejor ubicados.

Ventajas

Ticket bajo en dólares

Buena salida para alquiler

Bajo costo de mantenimiento

Desventajas

Metraje reducido

Mayor necesidad de reciclaje

Menor valorización en zonas secundarias

Qué comprar con USD 100.000

Acá cambia completamente el panorama.

Qué se consigue:

Departamentos de 2 ambientes cómodos (40 a 60 m²)

Algunas unidades recicladas o en buen estado.

Ubicaciones más buscadas (Centro, La Perla, Chauvin)

Posibilidad de balcón, cochera o mejor calidad constructiva

Hoy, un 2 ambientes típico en la ciudad se ubica entre USD 80.000 y USD 85.000, mientras que unidades más grandes o mejor ubicadas superan los USD 100.000, aunque también se pueden encontrar 3 ambientes por ese precio en distintas zonas.

En la práctica, con USD 100.000:

Entrás al segmento medio del mercado

Podés elegir mejor ubicación o estado

Mayor potencial de reventa

Ventajas:

Mejor equilibrio entre precio y calidad

Alta demanda de alquiler

Posibilidad de renta más estable

Desventajas:

Mayor competencia entre compradores

Expensas más altas en edificios nuevos

La variable que cambia todo: la ubicación

En Mar del Plata, el mismo presupuesto puede rendir muy distinto según la zona.

Centro: más accesible, alta oferta

más accesible, alta oferta Güemes / Chauvin: precios más altos pero mayor demanda

precios más altos pero mayor demanda Zonas periféricas: más metros por menos dinero

más metros por menos dinero Costa: plus por ubicación, pero menos metros

La ubicación es uno de los factores que más impacta en el valor final de una propiedad. (Imagen: Century 21)

Incluso dentro de la misma ciudad, el valor del m² puede ir desde menos de USD 1.000 hasta superar los USD 2.000 en desarrollos premium

Qué conviene según el perfil

No todos compran por lo mismo, y eso define la elección:

Inversor: monoambiente o 2 ambientes chico (alta rotación)

monoambiente o 2 ambientes chico (alta rotación) Primera vivienda: 2 ambientes bien ubicado

2 ambientes bien ubicado Renta temporaria: zonas cercanas al mar

zonas cercanas al mar Apuesta a futuro: barrios en crecimiento

Un mercado con oportunidades (pero más exigente)

El dato clave es que Mar del Plata sigue siendo una de las plazas más accesibles en dólares dentro de Argentina, con precios promedio por debajo de grandes ciudades como Buenos Aires.

El presupuesto define las posibilidades, pero la elección final depende de la estrategia de compra.

Pero también es cierto que el mercado se volvió más selectivo: ya no alcanza solo con tener el dinero, sino que importa dónde, qué y en qué estado se compra.

En ese escenario, la diferencia entre una buena y una mala inversión no está tanto en el monto, sino en la decisión. Porque, en definitiva, no es lo mismo gastar USD 100.000 que invertirlos bien.