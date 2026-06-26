Argentina tiene rival en 16avos de final: Cabo Verde sigue haciendo historia

La Selección de Cabo Verde cerró una fase de grupos histórica en su primera participación mundialista y accedió a los 16avos de final del Mundial 2026, luego de empatar sin goles con Arabia Saudita por la tercera fecha del grupo H del Mundial 2026. Una clasificación inolvidable del elenco caboverdiano a las instancias eliminatorias, con la Selección Argentina como su rival en 16avos de final, mientras que Arabia Saudita quedó en el último lugar del grupo, con un único punto.

El conjunto africano tuvo la llegada más clara del partido a los 23 minutos del segundo tiempo, con un mano a mano errado por el delantero Laros Duarte.El primer acercamiento del partido fue de Arabia Saudita, cuando el extremo Salem Al Dawsari recibió sobre el costado izquierdo del área y buscó cruzar un zurdazo bajo y rasante, que fue bloqueado por un defensor en su camino al gol.

Cabo Verde tuvo su primer acercamiento a los 21 minutos de la primera mitad, con un avance por izquierda y remate al primer palo del volante Willy Semedo, que el arquero Mohammed Al Owais pudo detener sin inconvenientes. En el primer minuto de descuento de la segunda mitad, un centro desde la derecha al segundo palo permitió un cabezazo bombeado del delantero Mohammed Kanno, que obligó al guardameta Vozinha a volver sobre sus pasos para poder quedarse con la pelota.

La primera llegada del complemento fue de Cabo Verde, a los tres minutos, con un remate del volante Jamiro Monteiro desde la frontal del área grande, que no llegó con mucha potencia y Al Owais lo pudo detener sobre su palo derecho. Un minuto más tarde, el volante Kevin Pina probó suerte con un disparo lejano, que se fue apenas por encima del travesaño del guardameta rival. Cabo Verde volvió a llegar en 23 minutos del segundo tiempo, con un pase filtrado excelente del volante Nuno Da Costa para el disparo del delantero Laros Duarte, que quedó mano a mano pero no pudo superar el achique de Al Owais. El elenco árabe tuvo un nuevo acercamiento en el segundo minuto de descuento, con una pared en la puerta del área y posterior remate del delantero Abdullah Al-Hamdan, que salió bajo y a las manos de Vozinha.