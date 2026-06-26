Un error de Muslera dejó al Uruguay de Bielsa afuera del Mundial

La Selección de Uruguay se encuentra afrontando una crisis histórica, ya que su derrota ante España la dejó afuera del Mundial 2026 en la fase de grupos. el combinado que dirige el entrenador argentino Marcelo Bielsa acumuló apenas dos puntos en la zona H, tras empatar en las dos primeras jornadas ante Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que su derrota ante España lo dejó sin posibilidades y lo hundió en el tercer lugar.

La situación es todavía más critica al comparar la actualidad con la historia del combinado “Charrúa”, dos veces campeón del Mundo, que está quedando eliminado en fase de grupos por segunda vez consecutiva, al caer en la misma instancia en Qatar 2022, algo que nunca le había ocurrido en su historia. Al ubicarse en el segundo bombo, lo que lo terminó emparejando con el representativo español en el grupo H, los resultados más decepcionantes del combinado uruguayo se dieron en las dos primeras fechas del Mundial: igualó 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 con el humilde representativo de Cabo Verde.

En un partido equilibrado y que, en muchos pasajes mostró mejor a los sudamericanos, un grave error de Fernando Muslera en el cierre de la primera parte terminó marcando la diferencia para España y dejando afuera a Uruguay. Bielsa sacó al arquero en el entretiempo y promediando la segunda etapa también cambió al capitán Federico Valverde, de flojísimo torneo.