El presidente Javier Milei arribó a Buenos Aires pasada las 6 de la mañana tras su viaje oficial a España, en un momento de gran tensión dentro de la Casa Rosada por la posible renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. Se espera que Milei reciba a Adorni en la Quinta de Olivos para definir su futuro inmediato.

Los rumores sobre la salida de Adorni se intensificaron luego de una serie de escándalos personales y judiciales que afectaron su imagen pública. Aunque el funcionario no habría querido renunciar, según declaraciones de Fabián Doman, "lo obligaron a hacerlo". Esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, se cree que Milei aceptará la dimisión.

Mientras el país está enfocado en la Copa del Mundo, en los pasillos de la Casa Rosada se desarrolla un verdadero partido político de alta tensión. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo reuniones clave con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en medio de las negociaciones para conformar el nuevo gabinete.

Diego Santilli es quien corre con ventaja para asumir la Jefatura de Gabinete, en caso de concretarse la salida de Adorni. Cuenta con el respaldo del sector de Santiago Caputo, la aprobación de Karina Milei y mantiene una buena relación personal con el presidente. Además, su vínculo con los gobernadores es valorado como una fortaleza.

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que el canciller Pablo Quirno también aspire al cargo, ya que fue visto en la Casa Rosada durante la jornada, lo que alimenta las especulaciones sobre su candidatura.

El propio Milei se expresó duramente desde España respecto al futuro de Adorni. En una entrevista afirmó: "Si a Manuel Adorni lo consideran culpable, lo eyecto de una patada". También señaló que la explicación de Adorni sobre su patrimonio le resulta "absolutamente plausible" y que cree en su honestidad, pero dejó claro que no tolerará actos de corrupción.

La cancelación abrupta de la agenda de Adorni para el viernes y el fin de semana aumentó la expectativa sobre su renuncia, que podría anunciarse en las próximas horas tras la reunión con el presidente en la Quinta de Olivos.