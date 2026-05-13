Imputaron al hermano de Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Por la denuncia de Marcela Pagano, abrieron una investigación sobre el patrimonio de Francisco Adorni.

En las últimas horas, el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó al diputado bonaerense Francisco Adorni, exintegrante del Ministerio de Defensa y hermano del actual jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La investigación se originó después de la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6 de Daniel Rafecas, quien delegó el expediente al representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Ahora la Justicia investiga posibles diferencias entre los ingresos declarados y el crecimiento patrimonial de Francisco Adorni. Como primera medida, Marijuán solicitó información a más de 30 organismos públicos y privados, y ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del legislador.

Las declaraciones juradas del hermano de Adorni

En la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción en el año 2024, el hermano del jefe de Gabinete informó los siguientes bienes:

El 50% de una vivienda de 162 metros cuadrados ubicada en City Bell, incorporada el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito hipotecario y valuada en $38.790.000.

de 162 metros cuadrados ubicada en City Bell, incorporada el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito hipotecario y valuada en $38.790.000. El 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017, comprado en octubre de 2023 y declarado en $5.000.000.

Chery Tiggo modelo 2017, comprado en octubre de 2023 y declarado en $5.000.000. Bienes, depósitos y efectivo por un total de $43.790.000 , además de declarar ausencia de deudas.

En su declaración jurada del 2025 Francisco Adorni informó un patrimonio neto de $80.500.000 y explicó que el crecimiento está asociado a la adquisición de una camioneta Jeep Renegade en noviembre del 2025 y a la cancelación de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia por $60 millones.

En la denuncia de Pagano se sostuvo que la compra del vehículo podría justificarse con los ingresos percibidos durante su paso por la función pública, pero que el salario declarado no alcanzaría para explicar el pago de las 12 cuotas del préstamo hipotecario cancelado.

Las medidas del fiscal Marijuán contra Francisco Adorni

Marijuán convocó a Marcela Pagano para ratificar formalmente la denuncia y dispuso la revisión de bases de datos oficiales y registros vinculados con Francisco Adorni en los boletines oficiales de Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. También requirió informes a ARCA desde el 2020 hasta la actualidad, a AGIP y a ARBA.

El fiscal también solicitó identificar quién afronta los pagos de los automotores e inmuebles y si existen deudas pendientes. Además libró un oficio a Migraciones para conocer la cantidad de viajes realizados por Francisco Adorni, los destinos visitados y la identidad de las personas que lo acompañaron.

Al BCRA se le pidió que recabe información de bancos, entidades financieras, agencias y casas de cambio sobre activos registrados a nombre del legislador. El Banco Provincia, por su parte, deberá confirmar y ampliar la información vinculada con el crédito hipotecario de $60 millones mencionado en la denuncia.

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro de la Propiedad bonaerense deberán detallar los inmuebles registrados a nombre de Francisco Adorni desde 2020, precisando porcentajes de titularidad, modalidad de adquisición y eventuales gravámenes. A la IGJ se le pidió confirmar si el legislador provincial integra o integró sociedades comerciales, y a la UIF un informe sobre su situación patrimonial, financiera, societaria, comercial y laboral, y sus antecedentes penales o administrativos.

Por último, Marijuán solicitó al fiscal Pollicita una certificación sobre el expediente por enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, con el objetivo de determinar si su hermano aparece mencionado en esa causa y bajo qué condición procesal.