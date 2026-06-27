Lo atraparon minutos después de robar una camioneta
Lo atraparon en el barrio Coronel Dorrego. Se le formó una causa penal y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
27 de Junio de 2026 10:52
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 32 años que circulaba a bordo de una camioneta robada algunos minutos antes en jurisdicción de la comisaría séptima fue aprehendido por personal policial en el barrio Coronel Dorrego.
Fue personal de Fuerza Barrial de Aproximación en conjunto con efectivos de la comisaría duduodécima el que aprehendió a un hombre de 32 años que circulaba a bordo de una camioneta Renault Master que había sido sustraída minutos antes.
El procedimiento se concretó en la intersección de Gascón y Termas de Río Hondo, donde los efectivos interceptaron el rodado y procedieron al secuestro del vehículo.
Por disposición de la fiscalía de Flagrancia se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento, se ordenó la notificación de la formación de causa al imputado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
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