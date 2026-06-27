Lo atraparon minutos después de robar una camioneta

Circulaba a bordo de una camioneta Renault Master que había sido sustraída minutos antes.

Un hombre de 32 años que circulaba a bordo de una camioneta robada algunos minutos antes en jurisdicción de la comisaría séptima fue aprehendido por personal policial en el barrio Coronel Dorrego.





Fuerza Barrial de Aproximación

comisaría duduodécima

hombre de 32 años

Renault Master

intersección de Gascón y Termas de Río Hondo

Fue personal deen conjunto con efectivos de lael que aprehendió a unque circulaba a bordo de una camionetaque había sido sustraída minutos antes.El procedimiento se concretó en la, donde los efectivos interceptaron el rodado y procedieron al secuestro del vehículo.





Por disposición de la fiscalía de Flagrancia se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento, se ordenó la notificación de la formación de causa al imputado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.