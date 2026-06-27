Un video reveló cómo fue el brutal accidente en el que murió Ernestina Pais

Pais cruzó con la barrera baja y el maquinista tocó bocina para advertirle, pero fue impactada y murió en el lugar.

Un nuevo video se conoció este sábado sobre el accidente en el que murió la periodista y actriz Ernestina Pais. La grabación muestra el instante en el que intentó cruzar el paso a nivel en la zona de Barrancas de San Isidro con la barrera baja y el tren la atropelló.

El lamentable suceso se registró a las 19:24 del viernes en el cruce ferroviario de las calles Saénz Peña y Elcano, de las antiguas vías del tren Mitre. Una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro captó el momento en que Pais se trasladaba en su auto modelo Honda City negro por Elcano sentido hacia la avenida del Libertador.

Así quedó el vehículo en el que se desplazaba Ernestina Pais.

Al arribar al paso a nivel, las barreras de ambos lados se encontraban bajas, pero la periodista continuó con el recorrido y pocos segundos después sufrió el impacto del tren, que intentó advertirla con la bocina. Sin embargo, la reconocida periodista murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Pais se dirigía a Tigre y estaba inhabilitada para conducir como consecuencia de otro incidente vial. Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense informaron que la sanción regía desde abril de 2026 hasta el 8 de octubre de 2027 por haberse negado a realizar controles de alcoholemia.

En tanto, durante la mañana de este sábado, el resultado preliminar de la autopsia reveló que sufrió un traumatismo grave de cráneo, lo que coincide con el impacto del tren sobre el costado izquierdo del vehículo, donde se encontraba.

Luego del examen del cadáver, la Justicia hizo entrega del cuerpo de Pais a su familia, pero su teléfono celular quedó secuestrado. La hipótesis apunta a que la actriz “se mandó a pasar” con la barrera baja y que no percibió que venía el tren.

Ernestina fue la primera y única mujer en conducir el programa televisivo Caiga Quien Caiga (CQC).

Durante los últimos años, la periodista había sufrido una serie de siniestros que despertaron la preocupación de sus allegados. El más reciente fue en marzo, cuando chocó contra un vehículo marca Alfa Romeo en la avenida del Libertador, entre Las Heras y Lavalle, Vicente López.

Pais fue una reconocida figura de la radio y la televisión argentina, por lo que su muerte conmocionó a actores y periodistas. Conocida por su histrionismo y su estilo frontal y directo, había sabido ganarse un lugar en los medios después del camino que inició su hermana Federica.

Uno de sus mayores logros fue convertirse en la primera y única conductora mujer del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC).